În Irlanda, echipa reprezentativă a României juca un așa-zis "meci decisiv", sintagmăde care mi s-a făcut o silă infinită, de când mai toate meciurile noastre au devenit "decisive", din cauza faptului că de regulă începem campaniile cu picioarele parcă legate, luăm un număr de bătăi, după care trecem la calcule și zicem de fiecare dată că următorul meci e "decisiv" pentru ceva. Pentru ce? Păi pentru menținerea "în cărțile calificării" (altă sintagmă cretină complet, care însă conține groaznicul adevăr că pentru noi fotbalul e mai degrabă un joc de noroc - iar asta nu doar de la Pițurcăîncoace!) sau în cursa pentru locul secund în grupă, care să te trimită eventual în baraj, și alte ghidușii din astea pentru adormit fraierii ca să nu-și dea seama că echipa nu joacă mai nimic de vreo două decenii. Până la ora începerii partidei, toți cei direct implicați ne-au aburit cu "hotărârea de a arăta ce suntem în stare", "suntem pe mâna noastră", "vom demonstra că..." și alte inepții patetic-patriotarde. Ajunși însă pe teren, au început să frece bășica într-un mare fel, făcând toate prostiile pe care le face România de două decenii încoace, pe fond fiind vorba de cel mai pur antifotbal,parcă mai vioi decât pe vremea lui Pițurcă, dar tot antifotbal. Ce aveau ei de demonstrat, adică faptul că pe ultima găină din grupăar putea-o bate, a rămaspe altă dată,iar mersul "pe mâna noastră" n-a prea ieșit nici el, astfel încât două obiective din trei s-au cam dus naibii. Mai rămânea ăla chiar important: urcarea în grupa valoricăII la tragerea la sorți pentru preliminariile World Cup, ediția de la ospiciu, pardon, din zona arabă. Ei, culmea!, asta ne-a ieșit, dar nu datorită / din cauza noastră, ci deoarece niște frați de-ai noștri mai de la Sud au jucat și ei cum joacă dintotdeauna, așa că i-au bătut măr pe contracandidații noștri, urcându-ne carevasăzică sacii în căruță, că nici asta nu ne-am fi învrednicit s-o facem singuri! În concluzie, deși am pierdut printr-un ...egal!, totuși am câștigat accesul în urnacea bună,pe care ni l-au asigurat însă alții!