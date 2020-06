Luni, 29 Iunie 2020 (12:51:03)

Înscrierile la liceu se vor desfășura în perioada 2 – 6 iulie 2020.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Cezar Anuței, a spus că media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută la evaluarea națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor de gimnaziu (cu o pondere de 20%). Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 2-6 iulie și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat (10 iulie).

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Elevii trebuie să completeze pe primele locuri opţiunile pe care le doresc cel mai mult, chiar dacă nu sunt siguri că media le permite să intre la aceste opţiuni. Apoi, vor completa cu opţiuni care le-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu i-ar deranja să fie repartizați. Fișa de admitere ar trebui să se încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumere pe fişă, pentru siguranţă. Elevii nu trebuie să completeze o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu le poate dăuna elevilor în nici un fel, pentru că oricum intră la prima opţiune a lor la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni le poate diminua serios şansele de a fi admiși. Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate.

Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii.

„Computerul nu ştie că un elev a completat codul 115 dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151, sau că media de absolvire nu este 5,75, ci 7,55. Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date. Fişa astfel tipărită, numită fişă martor, se transmite la şcoala de provenienţă. Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia”.

Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei și Cercetării. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.

Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la nici un liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.

Vă dăm câteva exemple (sursa: www.edupedu.ro): „Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere. De notat că nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B”.

Vă reamintim că 75,8% dintre absolvenții clasei a VIII-a suceveni (4.836 de candidați) au obținut medii peste 5 la evaluarea națională, după soluționarea contestațiilor. Rezultatele finale arată că a crescut şi numărul candidaților cu media generală de 10, de la 19 la 22.