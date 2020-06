Autobuzul implicat, un model Roman Diesel A8, aparținea Autobazei Fălticeni și efectua o cursă regulată de la Fălticeni spre Botoșani. Șoferul Ioan Aparaschivei plecase din Fălticeni în jurul orei 07.30, pe o rută care includea Vorona, Corni și ajunsese în Botoșani, după care se întorsese la Suceava. Aici s-a întâlnit cu soția sa, Valeria, cu care dorea să se întoarcă acasă spre Botoșani și mai apoi la Fălticeni. Era o zi toridă de duminică și mulți călători s-au îngrămădit la autobuzul cu număr de înmatriculare 31-SV-2049, un autobuz neîncăpător, cu motorul în interior, pe ușile căruia au năvălit sumedenie de femei, copii și bărbați, care-și doreau să ajungă la Botoșani.

Pe parcursul cursei, alți călători nerăbdători din Salcea și Dumbrăveni au sporit înghesuiala în mașina supraaglomerată. Nenorocirea avea să se producă după trecerea râului Siret, pe un segment de drum înălțat denumit ”La 7 poduri”. La un moment dat s-a auzit un zgomot puternic, după care autobuzul a părăsit șoseaua în dreapta de pe un pod și s-a prăbușit într-o mlaștină.

Valeria Aparaschivei, soția șoferului, care se afla în autobuz, își amintește: ”Autobuzul a rupt balustrada podului și a căzut pe o parte în mlaștina de sub pod. În urma izbiturii, geamurile laterale s-au spart și apa a năvălit în interior, împingându-i pe mulți dintre pasageri afară. Mulți dintre cei care au ieșit însă la suprafața apei s-au înecat, pentru că nu știau să înoate. Eu am reușit să ies printr-un geam lateral și am știut să înot, asta m-a salvat. Autobuzul s-a lăsat apoi la fund, după ce s-a întors cu roțile în sus. Oamenii se țineau unii de alții, în încercarea de a se salva. Am trăit o bucată de timp în speranța că soțul meu va reuși să iasă din apă, însă a fost găsit mort, cu mâinile pe volan. În spaima și panica aceea se țineau unii pe alții de haine, de picioare și nu se lăsau să iasă. Cei mai mulți au murit din cauză cu nu știau să înoate și după ce autobuzul s-a dus în scurt timp la fund, și-au găsit sfârșitul.”

Clipele care au urmat sunt greu de descris chiar de către cei care au fost martorii tragediei. Zeci de oameni se chinuiau să iasă din apa plină de noroi, însă din cauza apei înghițite și a nămolului, nu au mai putut ajunge la mal. Bilanțul nenorocirii a fost unul nemaiîntâlnit pe șoselele din România, 48 de oameni pierzându-și viața, în timp ce alți 35 au fost răniți.

Cauza producerii accidentului, între speculații și decizii controversate