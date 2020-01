Miercuri, 29 Ianuarie 2020 (15:08:51)

Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, marţi, în conferinţă de presă, că a renunţat la suma pe care municipalitatea ar fi trebuit să o primească de la Consiliul Judeţean „din spirit de solidaritate cu primarii din judeţul Suceava, cu comunele, în special”. Potrivit lui Lungu, banii care i-ar fi revenit municipiului reședinţă de judeţ ar fi fost o sumă nesemnificativă pentru bugetul local, în schimb la o primărie dintr-o comună înseamnă foarte mult. „O sută de mii de lei la Suceava este o sumă extrem de mică, deși orice leu este important. Dar dacă mergi la o comună cu 100.000 de lei, îi dublezi veniturile proprii. Ca urmare, am fost de acord, din solidaritate cu primarii din toate partidele politice. Am spus că renunţ, fără nici un fel de problemă și nu ne supărăm că nu ni s-au dat două, trei sau cinci sute de mii. Nu că n-ar fi fost importanţi, dar dintr-un spirit de solidaritate cu comunele mai mici, sărace din judeţ, am renunţat la acești bani și nu avem nici o supărare pe această temă”, a afirmat Ion Lungu.

Totodată, acesta a spus că bugetul local va avea în acest an cu circa 30 de milioane de lei în plus faţă de anul trecut, ca urmare a majorării cotei din impozitul pe salarii, de la 41,75% la 63 %.

Astfel, chiar dacă nici la Suceava „nu ne dau banii afară din casă”, primarul a preferat „solidaritatea cu primarii de la toate partidele, din judeţul Suceava”. Municipiul reședinţă de judeţ este singurul care nu a primit nici un leu din suma de 27,3 milioane de lei repartizată, marţi, de consilierii judeţeni, municipiilor, orașelor și comunelor din judeţul Suceava.

În ședinţa deliberativului judeţean în care a avut loc repartizarea banilor, municipiul Suceava, care n-a primit nici un ban, a fost dat ca exemplu pozitiv de președintele CJ, Gheorghe Flutur, pe motiv că astfel este obligat să fie independent și să se dezvolte prin forţe proprii.

Sumele împărţite pentru echilibrarea bugetelor locale între cele 113 unităţi administrativ – teritoriale ale judeţului sunt mici, între 50.000 de lei și 2,8 milioane de lei.

Sumele repartizate de CJ sunt pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și a celor de infrastructură care necesită cofinanţare locală și pentru cheltuieli de funcţionare care, în mod justificat, nu pot fi finanţate din veniturile proprii și din sume defalcate din TVA.

Suma totală solicitată de primării în acest scop a fost de 570,9 milioane de lei, suma repartizată fiind de 20 de ori mai mică faţă de necesar.