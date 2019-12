Vineri, 6 Decembrie 2019 (12:41:11)

Un bărbat în vârstă de 36 de ani care nu deţine permis de conducere a ajuns în arestul IPJ Suceava după ce s-a urcat la volan mort de beat şi a provocat un carambol. Accidentul s-a petrecut joi, în jurul orei 14,25. Bărbatul de 36 de ani, din Bârlad, judeţul Vaslui, se deplasa cu maşina pe bulevardul Bucovina din Gura Humorului. În dreptul parcării din apropierea Restaurantului Lions, din cauza nepăstrării unei distanţe suficiente în mers faţă de vehiculul din faţa sa, pe fondul conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice şi a lipsei de experienţă, bărbatul a intrat cu maşina în coliziune faţă-spate cu un autoturism VW Tiguan condus regulamentar de un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Stulpicani, care era oprit în coloană şi care, la rândul său, a fost proiectat într-un autoturismul Audi, condus regulamentar de un bărbat în vârstă de 30 ani, din comuna Cacica.

Cu ocazia verificării documentelor solicitate, bărbatul în vârstă de 36 de ani a declarat că nu posedă permis de conducere şi că a consumat băuturi alcoolice, iar autoturismul este deţinut de un bărbat în vârstă de 61 ani, din Ostra, care în momentul producerii accidentului rutier cu pagube materiale se afla pe scaunul din dreapta faţă şi care i-a încredinţat autovehiculul pentru a-l conduce, deşi ştia că se află sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu posedă permis de conducere, aceştia consumând băuturi alcoolice împreună.

Conducătorul auto în vârstă de 36 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost condus la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Şi ceilalți conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat în ambele cazuri.

Cercetările sunt continuate de Compartimentul Rutier din cadrul Poliţiei Oraşului Gura Humorului sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului” și „încredinţarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane care se află sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu posedă permis de conducere”.

Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost reținut joi seară și introdus în arestul IPJ Suceava.