Vineri, 13 Septembrie 2019 (14:50:30)

Printre bobocii Colegiului Naţional Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc se numără și doi elevi de la Școala Gimnazială Nr. 3 din Suceava care au participat anul trecut la proiectul „Săptămâna cadeţilor”. Elevul Andrei Andriese și eleva Teodora Andreea Ţăran au fost colegi de clasă și au reușit să își contureze alegerea liceului în urma experienţei avute la instituţia câmpulungeană.

Activitatea „Săptămâna cadeţilor” face parte din campania de promovare a Armatei României şi se realizează cu ajutorul schimburilor de experienţă între instituţiile militare şi civile de învăţământ. Astfel, elevii selecţionaţi pe bază de voluntariat din instituţiile civile de învăţământ sunt invitaţii elevilor militari, pentru a se familiariza cu activităţile desfăşurate într-o instituţie militară de învăţământ.

Întrebat despre experienţa avută, Andrei a menţionat: „În momentul în care am pășit pentru prima dată în curtea colegiului am fost uimit de frumuseţea și dimensiunea acestuia. La final mi-am promis faptul că nu va fi ultima dată când voi vedea această instituţie. Perioada de pregătire pentru admitere a fost dificilă, dar am avut ambiţia necesară de a trece peste toate probele. Faptul că am avut oportunitatea să exersez traseul utilitar-aplicativ a reprezentat un avantaj”.

„Experienţa de cadet a fost una inedită, m-au impresionat disciplina și relaţia de respect dintre elevi și cadre. Elevele care ne-au îndrumat m-au făcut să îmi doresc foarte mult să ajung la acest liceu. Pot să afirm faptul că nu regret decizia luată, m-am acomodat cu programul încărcat și regulile acestei instituţii. Cerinţele nu sunt mari, trebuie doar să ni le asumăm, eu sunt motivată de faptul că voi avea cariera pe care mi-o doresc”, a spus Teodora.

Andrei și Teodora se află în colegiul câmpulungean de pe data de 5 septembrie. Alături de colegii lor, au început perioada de pregătire pentru deschiderea anului școlar. Comandantul de companie, locţiitorul acestuia și elevii gradaţi le-au explicat noţiunile elementare de instrucţie. Bobocii au repetat salutul militar, descoperirea și acoperirea, așezarea în formaţie, alinierea, întoarcerile și pasul de defilare. Toate aceste noţiuni fac parte din rutina zilnică a unui elev de colegiu militar.

Proiectul „Săptămâna cadeţilor” a fost organizat de Ministerul Apărării Naţionale, în perioada octombrie-noiembrie, în contextul sărbătoririi Zilei Armatei României, la nivelul colegiilor naţionale militare și şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri.