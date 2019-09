Vineri, 13 Septembrie 2019 (11:26:10)

Șefa Inspectoratului Școlar Suceava, prof. Gabriela Mihai, a verificat personal greutatea ghiozdanelor mai multor elevi din ciclul primar și gimnazial în cadrul unei acțiuni inițiate vineri dimineață, la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” din cartierul Obcini.

La prima oră a dimineții, însoțită de un kinetoterapeut și de două studente de la Kinetoterapie, inspectorul școlar general a cerut permisiunea mai multor elevi să le cântărească ghiozdanele înainte de începerea cursurilor.

Concluziile au fost oarecum previzibile. Pline de manuale, culegeri, caiete speciale, acuarele, uneori o gustare și o sticlă de apă, ghiozdanele celor mai mulți dintre elevi sunt ”pietre de moară” pe care aceștia le cară zi de zi.

Cel mai greu ghiozdan verificat de Gabriela Mihai, vineri dimineață, cântărea nici mai mult nici mai puțin de 11,02 kilograme, acesta aparținând unei fetițe din clasa a IV-a. „Patru manuale, cinci caiete, mâncare, apă, caiete auxiliare” trag de umerii micuței, aceasta recunoscând că ”uneori mă doare spatele”.

Un alt ghiozdan ”cu greutate”, de 9,28 kilograme, îi aparține unei eleve ceva mai mari, cei drept, din clasa a VIII-a. Cu toate acestea, valoarea arătată de cântar se traduce prin probleme de sănătate, postură incorectă, deformări serioase ale coloanei.

Alexia, clasa a IV-a, a venit la școală cu un ghiozdan de 8,68, Sofia din clasa a III-a, căra de la prima oră un ghiozdan de șapte kilograme, iar David din clasa I purta pe umeri peste 6,6 kilograme. Au fost și câteva situații în care greutatea genții pentru școală se cifra undeva în jurul a trei kilograme, însă majoritatea rucsacurilor cântărite erau suficient de grele cât să-i cocoșeze pe școlari.

E adevărat că cei mai mulți dintre elevii pe care i-am văzut vineri dimineață, mai ales cei din clasele mici, au venit la școală însoțiți, fiind ajutați de părinți sau bunici.

Câțiva elevi au ales să opteze pentru ghiozdane de tip troler, nerecomandate pentru vârsta lor, potrivit celor menționate de kinetoterapeutul Daniel Irimia.

· Pericole pentru sănătate

Referitor la acțiunea din teren, inspectorul școlar general Gabriela Mihai a menționat că vrea să transmită un mesaj atât colegilor săi din învățământ, cât și părinților, care trebuie să fie atenți la greutatea ghiozdanelor.

”Vreau să semnalăm copiilor și părinților acest aspect, al sănătății copilului, al greutății acesteia inutile pe care elevul o poartă. (...) Fac apel și către medicii școlari sau medicii de familie din comunități, să aibă o strânsă legătură cu școala și în cadrul întâlnirilor pe care le au să explice părinților și profesorilor despre pericolele unei asemenea greutăți în spatele copiilor”, a menționat aceasta.

Șefa IȘJ a mai recomandat părinților ca atunci când aleg ghiozdanul, să opteze pentru unul ușor „pentru că sunt ghiozdane în comerț care au chiar și trei kilograme goale. Sunt foarte aspectuoase, copiii și le doresc, dar sunt grele și pun în pericol sănătatea copiilor”.

Mihai a mai subliniat că va trimite și Ministerului Educației rezultatele analizei cu privire la acest subiect.

La rândul său, kinetoterapeutul Daniel Irimia a arătat că un ghiozdan de opt kilograme, de exemplu, are urmări „groaznice” asupra sănătății unui copil, provocând dureri și o postură deficitară pe întreaga zi.

„Un copil deja aplecat de dimineața va sta cifozat și în bancă, și în afara cursurilor, el pleacă de dimineață într-o postură deficitară. Am făcut o analiză pe 2.000 de copii și am remarcat că circa 30 – 35% au o atitudine cifotică, scolio-cifotică, mai ales în clasele primare, au poziții deficitare zi de zi. (...) Un rucsac ar trebui să aibă, la clasa pregătitoare, 600 de grame pentru fete și până la un kilogram pentru băieți, și să urce câte jumătate de kilogram în fiecare an până în clasa a IV-a, când pentru băieți ghiozdanul ar trebui să aibă maxim trei kilograme și la fete, maxim două kilograme și jumătate”, a spus Irimia.

Acesta a arătat că ghiozdanul trebuie purtat pe ambii umeri, baretele și spatele ghiozdanului trebuie să fie buretate. Acesta trebuie purtat în partea de sus a spatelui, nu căzut către fesieri. De asemenea, obiectele mai grele se pun în partea din spate a ghiozdanului, cât mai aproape de spate.

