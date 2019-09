Începând cu anul 2019‑2020, la disciplina Religie - cultul ortodox, clasa a VII‑a, se va aplica o programă şcolară nouă - cea aprobată prin OMEN Nr. 3.393/28.02.2019. Prin urmare, pentru această clasă a fost nevoie de elaborarea unor manuale şcolare noi. Însă, spre deosebire de anul 2018, când editarea tuturor manualelor şcolare a intrat în responsabilitatea exclusivă a Editurii Didactice şi Pedagogice S.A., aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), în anul 2019, „manualul unic” dispare, MEN revenind la achiziţia manualelor şcolare prin procedura de licitaţie deschisă, acestea fiind realizate de mai multe edituri. Întreaga procedură, în ceea ce priveşte elaborarea, evaluarea calităţii, asigurarea, gestionarea şi achiziţia manualelor şcolare, a fost reglementată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, nr. 3.103/28.01.2019, privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar.

În acest demers, deloc uşor, de elaborare a unor manuale noi de Religie - cultul ortodox, pentru clasa a VII‑a (conform noii programe şcolare), care să răspundă nevoilor şi provocărilor elevilor din zilele noastre, contribuind la formarea acestora pentru viaţă, s‑au angajat mai multe edituri, în colaborare cu echipe de autori cu o vastă experienţă didactică şi cu o activitate rodnică desfăşurată şi în anii precedenţi, în ceea ce priveşte elaborarea de manuale şcolare la religie.

După cum este şi firesc, în ceea ce priveşte manualele la disciplina Religie, pentru a putea fi înscrise în licitaţie, acestea trebuie să aibă şi avizul cultului respectiv. Astfel, în primăvara acestui an, Patriarhia Română a organizat, prin Sectorul teologic‑educaţional al Administraţiei Patriarhale, o sesiune de analizare şi evaluare a proiectelor de manuale şcolare la disciplina Religie - cultul ortodox, pentru clasa a VII‑a, în vederea avizării acestora, contribuind, totodată, printr‑o serie de observaţii şi recomandări, la îmbunătăţirea materialelor didactice respective.

Ulterior, manualele de Religie – cultul ortodox, pentru clasa a VII‑a, avizate de Patriarhia Română, au trecut prin etapele prevăzute în procedura de licitaţie (evaluarea calităţii ştiinţifice şi a criteriilor de conformitate a conţinuturilor manualelor, evaluarea propunerilor financiare etc.), de curând fiind anunţate manualele câştigătoare, în urma încheierii licitaţiei. Astfel, în funcţie de punctajul total obţinut, pentru disciplina Religie – cultul ortodox, clasa a VII‑a, au fost declarate ca fiind câştigătoare ale licitaţiei pentru achiziţia de manuale şcolare, organizată de MEN, manualele realizate de următoarele edituri:

1. Editura Corint (echipa de autoare este din Bucureşti, fiind alcătuită din: prof. dr. Cristina Benga, prof. Aurora Ciachir, prof. Niculina Filat, prof. Mihaela Ghiţiu şi prof. Ioana Niculae)

2. Editura Litera (echipa de autoare este din judeţul Olt, fiind formată din: prof. Mihaela Maria Guicin, prof. Florina Despina Mihală; prof. Mioara Dobre şi prof. Elena Ispas)

3. Editura Didactică şi Pedagogică (colectivul de autori este din Bucureşti, având următoarea componenţă: prof. Cristian Alexa; prof. Sorina Ciucă; pr. prof. Gheorghe Dogaru, prof. dr. Dragoş Ioniţă şi prof. Mirela Şova).

I‑am rugat pe autorii celor trei manuale şcolare câştigătoare să ne transmită câteva gânduri despre motivaţia care a stat la baza implicării cu multă seriozitate, dragoste şi dăruire în întregul proces de elaborare a noilor manuale, despre viziunea urmărită, modul în care au fost concepute şi structurate manualele elaborate în acest an, elementele de noutate cu care vin acestea, experienţa muncii în echipă etc. Astfel, prof. dr. Cristina Benga a subliniat faptul că autoarele care s‑au ostenit la alcătuirea manualului de Religie - cultul ortodox, pentru clasa a VII‑a, apărut la Editura Corint, au o experienţă didactică bogată, realizând, în urma unei frumoase colaborări, începute în anul 2015, mai multe materiale didactice reuşite: „Anul acesta, elevii de clasa a VII‑a, dar şi profesorii lor, se pot bucura de o continuitate a aprofundării învăţăturii creştin‑ortodoxe într‑o manieră adaptată vârstei şi timpului în care ei trăiesc. Limbajul este unul actual şi accesibil, care păstrează, în acelaşi timp, şi duhul Tradiţiei. Şi acest manual invită la o împreună‑călătorie care să trezească în elev bucuria cunoaşterii, dragostea de frumos şi dorinţa de a descoperi cât mai multe din lucrarea pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în lume. Cuvântul se împleteşte cu metoda şi cu abilitatea profesorului de a ajuta sufletul elevului să crească frumos şi să dăruiască, la rândul său, din ceea ce a învăţat. Lucrarea are multe elemente de originalitate, aşa cum au avut şi celelalte manuale. Atenţia poate fi atrasă de: abordarea interdisciplinară, interculturală şi interreligioasă; prezentarea mesajului Sfintei Scripturi şi a reperelor teologice într‑un limbaj accesibil vârstei şi nevoilor elevilor de astăzi; conţinuturile lecţiilor gândite ca un punct de plecare în călătoria cunoaşterii şi nu ca o destinaţie finală; layoutul modern, facil de parcurs de către elev şi profesor; grafica tematică, inspirată din imaginea porumbelului, ca simbol al Duhului Sfânt. Manualul surprinde şi încântă. Prin conţinutul său, deschide poarta către cunoaştere şi către îmbogăţirea sufletului dornic mereu de frumos şi pace”.

Manualul realizat la Editura Litera, în colaborare cu echipa de autoare coordonată de prof. Mihaela Maria Guicin, este structurat, potrivit autoarelor, pe unităţi tematice care dezvoltă conţinuturile din programa şcolară. Lecţiile sunt atractive, conţinând exemple de activităţi care conduc la formarea de competenţe specifice disciplinei. Modul în care este organizat conţinutul permite crearea de conexiuni cu celelalte discipline studiate, iar conţinuturile sunt adecvate nivelului de înţelegere a elevilor. În manual se prezintă activităţi care vizează aspecte de învăţătură creştină, elemente de morală religioasă aplicată, autocunoaştere, aspecte de viaţă comunitară şi interculturalitate. Nu sunt stabilite bareme şi punctaje pentru evaluările propuse, lăsându‑se aceasta la latitudinea profesorului, în funcţie de caracteristicile colectivelor de elevi. Prof. Mihaela Guicin ne‑a mai declarat: „Motivaţi de faptul că educaţia religioasă poate aduce mereu un suflu proaspăt în ceea ce priveşte aspectele comportamentale şi dobândirea unor valori perene, dar şi de dorinţa copiilor de a se modela prin descoperire şi joacă implicată, am purces la drum... încercând să abordăm temele propuse de programa şcolară într‑un mod cât mai atractiv şi pe înţelesul copiilor. Manualul conceput de echipa noastră este ceea ce am fi dorit noi dacă am fi fost astăzi elevi. Dincolo de partea ştiinţifică, am accentuat pe latura practică şi am considerat că în acest fel informaţiile transmise nu vor rămâne doar simple informaţii, ci vor ajuta atingerea scopului propus - formarea unui om frumos”.

De asemenea, şi manualul de Religie - cultul ortodox, pentru clasa a VII‑a, apărut la Editura Didactică şi Pedagogică, a fost realizat printr‑un efort susţinut al unei echipe formate din cinci membri cu experienţă didactică. În acest sens, prof. Mirela Şova ne‑a împărtăşit câteva gânduri, în numele colectivului de autori din care face parte: „Echipa s‑a străduit să respecte programa oficială şi principiile psiho‑pedagogice de alcătuire a unui manual şi să lucreze în duh de rugăciune. De altfel, tema de bază a manualului este: Dumnezeu Duhul Sfânt, Sfinţitorul lumii, iar câteva dintre motivele manualului fac referire la Persoana Duhului Sfânt: porumbelul, culoarea verde (simbolul speranţei şi al sfinţeniei), icoanele adecvate. Conţinutul lecţiilor şi al exerciţiilor prezentate are drept scop familiarizarea elevilor cu lucrarea sfinţitoare a Sfântului Duh şi conştientizarea de către aceştia a responsabilităţii primirii Duhului Sfânt prin Sfintele Taine. Prezentarea conţinutului s‑a făcut într‑o manieră atractivă, prin îmbinarea metodelor şi tehnicilor de lucru tradiţionale şi moderne, cu o mare varietate de cerinţe, scheme şi proiecte educaţionale… Ca elemente de noutate: grafica este originală, adaptată tematicii, precum şi rubricile: Idei ancoră – ce cuprind noţiuni reamintite la începutul lecţiei, care fac legătura dintre cunoştinţele anterioare şi cele ce vor fi predate; rubrica Dialog interdisciplinar – ce corelează noţiuni religioase studiate cu elemente de istorie, geografie, literatură, educaţie muzicală, educaţie plastică, chimie etc; rubrica Credinţa străbună – prezentarea unor sfinţi străromâni sau cu sfinte moaşte la noi în ţară, a unor locaşuri de cult vechi româneşti, a unor tradiţii creştine străromâne, în vederea păstrării legăturii dintre generaţii”.

Faptul că în cadrul licitaţiei publice din acest an au fost declarate câştigătoare cele trei manuale de Religie - cultul ortodox, pentru clasa a VII‑a, care au fost avizate şi de Patriarhia Română, nu poate decât să ne bucure. În acest mod, începând cu anul şcolar 2019‑2020, în şcolile noastre vor exista primele manuale de Religie – cultul ortodox, pentru clasa a VII‑a, de după anul 1989.

Menţionăm faptul că, în perioada imediat următoare, noile manuale şcolare care au fost declarate câştigătoare vor fi aprobate prin ordin de ministru, iar formele finale ale acestora, atât în varianta PDF, cât şi în cea digitală (care conţine, în plus, o serie de activităţi multimedia active de învăţare), vor fi publicate pe platforma manuale.edu.ro, fiecare unitate de învăţământ fiind invitată să opteze, în consultare cu profesorii de religie, pentru unul dintre cele trei manuale aprobate. Mai apoi, manualele vor vedea şi lumina tiparului, fiind distribuite în şcoli pentru a putea fi utilizate la clasă de către elevi şi profesori, ca nişte adevărate „instrumente” menite să aducă un sprijin real şi o contribuţie semnificativă în efortul de realizare a unei educaţii religioase autentice şi de nivel înalt în şcolile româneşti, precum şi în încercarea de a cunoaşte mai profund tainele credinţei.

(Ziarul Lumina)