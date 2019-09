Mujdei copt

Dacă ne place mult friptura cu usturoi, dar nu vrem să mirosim foarte neplăcut după masa copioasă, acest sos este o variantă preferabilă. Durează un pic mai mult pregătirea, dar ce iese este savuros și ușor de făcut în câteva minute.

Avem nevoie de:

O căpățână mare de usturoi pentru fiecare mesean, plus 3-4 căței de usturoi sau un gălbenuș de ou separat, 50 ml ulei, o lingură zeamă de lămâie sau vin sec și acrișor, sare.

Preparare:

Căpățânile de usturoi întregi, necurățate, le periem un pic ca să nu aibă praf, le stropim cu ulei și le punem la copt în tavă neunsă, cam o oră. Trebuie să devină maronii și foarte moi, dar să nu se ardă. Între timp curățăm restul de usturoi, îl trecem prin zdrobitor, îl punem în mojarul pentru mujdei și presărăm sare. Amestecăm un pic și lăsăm 5 minute. Apoi începem să îl zdrobim ca pentru mujdei, până devine cleios. Adăugăm câte puțin ulei și amestecăm, până am pus o lingură de ulei, iar sosul e foarte gros, ca o maioneză. Dacă nu vrem să folosim deloc ustroi crud, facem un fel de mică maioneză cu gălbenușul crud și ulei. Când usturoiul din cuptor e copt, îl lăsăm să se răcorească puțin, cât să putem rupe cățeii cu mâna, apoi strângem cu degetele fiecare cățel de usturoi până ce miezul copt iese din coajă ca o pastă maronie. Aruncăm coaja, iar miezul cremos îl adăugăm peste mujdeiul gros sau baza de maioneză. Amestecăm, apoi adăugăm alternativ câțiva stropi de lămâie ori vin și puțin ulei, amestecând mereu. La final, dacă trebuie, putem pune sare. Pentru aroma mai cumplexă putem pune și piper, dacă am folosit lămâie, sau pudra de cimbru, dacă am acrit cu vin sec, după gust. Rezultatul este un sos maroniu consistent, foarte gustos, care merge la fripturi rustice și la feluri rafinate deopotrivă.