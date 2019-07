Luni, 1 Iulie 2019 (12:46:16)

Premiul I „Bucovina” la grafică satirică a fost câştigat anul acesta de un artist român. Este vorba de Pavel Constantin, care a obţinut Premiul I, în valoare de 500 de euro, o diplomă şi medalie de aur. Premiul II (300 de euro + diplomă) a fost obţinut de Sherif Arafa din Emiratele Arabe Unite, Premiul III (100 de euro + diplomă) va ajunge la Frederick Fontaine din Canada, Menţiuni (diplomă + medalii): Goutsol Oleg din Belarus, Alireza Karimi Moghaddam din Iran, Liviu Stănilă din România. În perioada următoare, în foaierul Muzeului de Istorie, pot fi admirate caricaturile selectate pentru Expoziţia Internaţională de Grafică Satirică Bucovina – România, precum şi lucrările premiate din acest an.

„Tema din acest an a fost una dificilă, dar caricaturiştii au dovedit mult talent şi imaginaţie”

Ajunsă la ediţia a XIII-a, Expoziţia Internaţională de Grafică Satirică „Bucovina”, organizată de Muzeul Bucovinei, Consiliul Judeţean Suceava şi Asociaţia “Gândeşte” – gândeşte.org, a avut anul acesta ca temă: “Ochii buni disting adevărul de minciună”.

După cum ne-a spus Ovidiu Ambrozie Bortă BOA – caricaturist, organizator şi membru al juriului, la această ediţie s-au înscris 288 de caricaturişti, cu 965 de caricaturi, din 55 de ţări. „Chiar de la început, de la primele ediţii, această competiţie a crescut atât în numărul de participanţi, cât şi în calitatea lucrărilor trimise, fiind popularizată de multe site-uri de specialitate din lume. Tema din acest an a fost una dificilă, dar caricaturiştii au dovedit mult talent şi imaginaţie. Am văzut lucrări foarte bune, lucrări care au răspuns la temă. Sarcina noastră, a juriului, a fost foarte grea în a alege câştigătorii. A crescut numărul participanţilor faţă de anul trecut, cei mai mulţi provenind din Iran. Am avut lucrări trimise şi din Liban. La competiţia din acest an am primit multe lucrări şi din partea artiştilor din ţări care au făcut parte din fostul bloc sovietic”, ne-a explicat Ovidiu Ambrozie Bortă BOA.

Juriul competiţiei

Juriul expoziţiei: Mihai Pânzarul PIM – caricaturist; George Licurici – caricaturist; Ovidiu Ambrozie Bortă BOA – caricaturist, împreună cu reprezentanţii asociaţiei „Gândeşte”, au fost cei care au selectat caricaturile pentru expoziţia Internaţională de Grafică Satirică „Bucovina”, precum şi lucrările premiate din acest an. Evenimentul de la Suceava este apreciat şi de FECO (Federation of Cartoonists Organisations).