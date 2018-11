Studenții străini de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică au gătit preparate tradiţionale, în cadrul manifestării „Gusturi și arome”

Joi, 8 Noiembrie 2018 (11:06:24)

La Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava a avut loc sâmbăta trecută manifestarea „Gusturi și arome”, organizată de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică (FSEAP). Acţiunea, aflată la a doua ediție, este o inițiativă menită să implice atât studenții Erasmus+ care studiază în acest semestru în cadrul facultății, cât și alți studenți străini înmatriculați la această facultate. Manifestarea a reunit 6 echipe de studenți din 6 țări, care au gătit câte un preparat tradițional din țara lor, au prezentat ingredientele, modul de preparare și ocazia cu care se consumă, după care a urmat o sesiune de degustare a produselor realizate. Pe masă au fost așezate produse din Spania, Turcia, Ucraina, Turkmenistan, Republica Moldova și România, într-o gamă de gusturi, culori și arome foarte diferite, dar atractive și apetisante. Echipele Spaniei și Turciei au fost formate din studenții Erasmus+ aflați în acest semestru la FSEAP, în timp ce echipele din Ucraina, Republica Moldova și Turkmenistan au fost formate din studenți de la programul de studii de licență Afaceri internaționale, anul I. Pentru echipa României, au gătit studenți de la programul de masterat cu predare în limba engleză Planning of New Tourism Products and Destination Management, anul I.Organizatorul acțiunii, conf. univ. dr. Angela Albu, responsabilul Erasmus al FSEAP, a declarat că acest tip de activități sunt foarte importante pentru integrarea studenților străini în colectivele de studenți, oferind posibilitatea de a se cunoaște reciproc, de a schimba informații legate de cultura, obiceiurile și tradițiile fiecărui popor. La nivelul FSEAP există o preocupare constantă pentru internaționalizare și, în acest context, promovarea facultății prin intermediul studenților care vin și studiază aici este una dintre metodele cele mai eficiente. Pe lângă această manifestare, studenții străini sunt implicați constant în activități extracuriculare comune cu studenții români (excursii, conferințe, întâlniri cu invitați, etc.), astfel încât perioada pe care o petrec în universitatea noastră să nu fie doar una de pregătire profesională, ci și de dezvoltare personală.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Studenții străini de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică au gătit preparate tradiţionale, în cadrul manifestării „Gusturi și arome”