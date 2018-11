Ediţia a V-a

Taraful Florin Mucea a concertat recent la Londra, pe 3 noiembrie, la evenimentul „Seara costumului popular”, ediţia a V-a, alături de tânărul interpret din nordul Bucovinei, Grigore Gherman. Florin Mucea, fiul regretatului rapsod Vasile Mucea, ne-a spus că a fost o bucurie să cânte pentru românii care muncesc în capitala Regatului Unit, dar mai ales în faţa bucovinenilor din zona Rădăuţi, care chiar dacă muncesc la Londra nu au uitat nici cântecul, nici dansul tradiţional, dar mai ales nu au renunţat la costumul popular.

Circa 300 de români au purtat pentru o seară costum popular compus din elemente autentice, pe care cu drag le-au adus din România la Londra, în locul care le-a devenit, pentru o perioadă, „acasă”. Entuziasmul, bucuria şi emoţia artiştilor veniţi din Bucovina, din Suceava, din nordul Bucovinei, dar şi din Maramureş, din Moldova - Bacău (Mihai Timaru), dar şi ale artiştilor români care deja s-au stabilit la Londra,s-au contopit cu sentimentele amestecate ale românilor care trăiesc departe de casă, dar care nu au uitat să simtă româneşte.

Publicul a fost încântat de recitalul susținut de carismaticul interpret Grigore Gherman, născut în Herța, Ucraina, care i-a cucerit pe românii de la Londra în primul rând cu piesa „Grigoraș din Bucovina!”, piesă muzicală de pe CD-ul cu același nume, pe care sunt imprimate 23 de cântece.

Oameni inimoşi

Evenimentul „Seara costumului popular” este organizat an de an de Mirela şi Ştefan Maxim, doi români inimoşi care reuşesc să-i unească, preţ de câteva ore, pe românii care trăiesc pe pământ londonez şi nu numai, într-o sărbătoare a voioşiei şi bunului-gust. Ideea organizării acestui eveniment le-a venit acum cinci ani, la o nuntă, atunci când au văzut naşii de cununie îmbrăcaţi în costum naţional. Le-a plăcut mult şi în anul următor au organizat prima „seară a costumului popular”.

Numărul românilor care participă la acest eveniment creşte de la an la an, semn că se simt bine cu artiştii invitaţi şi cu bucatele pregătite în stil românesc. În fiecare an, familia Maxim, plecată cu ani în urmă din Volovăţ, invită artişti renumiţi care să-i bucure pe românii aflaţi la muncă peste hotare. Îndrăgita artistă Sofia Vicoveanca, Adriana Bucevschi, Ion Paladi, Dan Doboş sunt doar câţiva dintre artiştii care au concertat în anii trecuţi la „Seara costumului popular”, concert organizat la Londra.

Repertoriu pe placul publicului

Florin Mucea, care promovează cu succes proiectele de păstrare a folclorului autentic bucovinean şi vrea să ducă mai departe ce a început tatăl său, s-a pliat perfect pe ce au dorit românii de la Londra. Nu au lipsit din repertoriul lor piese precum „Bătrâneasca de la Bilca”, „Huţulca”, „Sadăul”, “Pădureţul”, “Bălăceanca”. Toţi participanţii s-au prins în hore, în sârbe, au dansat şi s-au bucurat de momentele unice petrecute împreună.

Au fost prezente la eveniment şi câteva familii de britanici, care au fost impresionate de frumuseţea costumelor populare, dar şi de tradiţiile româneşti. Taraful Florin Mucea a fost invitat de-a lungul timpului la evenimente oficiale şi private la Paris, Londra, Torino, Lisabona şi în multe alte locuri din Europa şi peste tot a simţit o energie pozitivă, a simţit căldura publicului, a românilor de pretutindeni.