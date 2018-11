Trimis în judecată pentru că a tâlhărit un minor cu cuțitul la gât

Joi, 8 Noiembrie 2018 (14:45:35)

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc au anunțat că au dispus trimiterea în judecată a unui tânăr în vârstă de 18 ani, din localitate, care a tâlhărit un minor în vârstă de 16 ani. Fapta a fost gravă prin prisma modului în care a acționat inculpatul: din cercetări rezultă că, „în noaptea de 19.10.2018, în jurul orei 01.00, aflat în stare de ebrietate, inculpatul T.O., în vârstă de 18 ani, sub ameninţarea cu un cutter poziţionat în zona gâtului şi prin acte de violenţă exercitate cu aceeaşi armă, i-a sustras persoanei vătămate din buzunarul pantalonilor suma de 50 lei, în timp ce se aflau în vecinătatea parcării unui supermarket din Câmpulung Moldovenesc”. Autorul a fost pus sub acuzare de polițiștii din Câmpulung Moldovenesc la finele luni octombrie, în cadrul unei ample acțiuni derulate în acele zile de judiciariști din tot județul.Tânărul în vârstă de 18 ani a fost trimis în judecată în stare de libertate și va fi judecat pentru tâlhărie calificată.

