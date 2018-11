„Centenarul Marii Uniri”, tema Balului Bobocilor USV 2018

Joi, 8 Noiembrie 2018 (15:10:45)

Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava și Casa de Cultură a Studenților, organizează, pe data de 27 noiembrie, începând cu ora 18:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, Balul Bobocilor 2018, ce are ca temă “Centenarul Marii Uniri”. „Tema aleasă este una plină de semnificație, ce și-a pus amprenta pe întreaga țară în acest an, iar noi, studenții USV, vrem să o sărbătorim prin cel mai important proiect al nostru, Balul Bobocilor. Pe scenă vor debuta 11 perechi de boboci, ce se vor lupta cot la cot cu cele mai bune arme ale lor, talentul, carisma și atitudinea, pentru a dobândi titlurile de Miss și Mister Boboc USV 2018”, au spus organizatorii.În acest an, pe scenă vor urca invitați de seamă, spectacolul începând cu trupa Bosquito, iar, la final, un superb concert marca Guess Who. Petrecerea va continua cu after party-ul organizat la Versus Bar & Restaurant. Biletele se pot achiziționa de la sediul ASUS (căminul 2, camera 017) sau de la sediul Casei de Cultură a Studenților (Strada Zorilor, nr.6 ) la prețul de 20 de lei. Mai multe informații găsiți pe site-ul asociației, www.asusv.ro și pe pagina de facebook.

