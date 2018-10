Doua din trei pentru echipele sucevene in runda a VII-a

Fotbal

Sâmbătă, 6 Octombrie 2018 (18:06:42)

Toate cele trei reprezentante ale judetului au avut programate meciuri pe teren propriu in etapa a VII-a a Ligii a III-a. Beneficiind de adversari mai accesibili, Foresta si Bucovina s-au impus clar. Sucevenii au dispus cu 4-0 de Metalul Buzau, in vreme ce Bucovina a trecut cu 2-0 de CSM Pascani. Somuz Falticeni, in schimb, a cedat cu 1-5 confruntarea cu liderul Seriei I, Suporter Club Otelul Galati, dupa ce la pauza a condus cu 1-0.