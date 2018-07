30 de candidați au absentat, iar alți 20 s-au retras de la examenul de definitivat

Miercuri, 18 Iulie 2018 (16:55:19)

319 cadre didactice din judeţ au susţinut miercuri, 18 iulie, proba scrisă a definitivatului, testare obligatorie în cariera didactică, la care au dreptul să participe cadre didactice cu vechime de cel puțin un an în sistem.30 de candidaţi au absentat de la examen, iar alți 20 s-au retras la o oră de la primirea subiectelor.În total, 369 de candidați s-au înscris pentru a susţine proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ, găzduită de Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava. La nivel de județ, cei mai mulţi candidați s-au înscris pentru posturile de educatori - 86 de candidați, învățători - 65 de candidați, educaţie fizică - 44, limba română - 31, engleză - 28, matematică - 16, psihopedagogie specială - 12, religie, cult ortodox - 8, biologie - 8, geografie - 6, economie -5, etc. Rezultatele vor fi afișate pe data de 24 iulie, pe 24 şi 25 iulie se înregistrează contestaţiile, între 25 şi 26 iulie are loc soluţionarea contestaţiilor, pe 27 iulie se afişează rezultatele finale. Lucrările scrise vor fi evaluate în șase centre organizate la nivel naţional, anume la nivelul inspectoratelor școlare din județele Alba, Bihor, Brașov, Iași, Prahova și din Municipiul București.Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

