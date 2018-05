Proiect Erasmus+, la Grădinița cu Program Normal Școlii Gimnaziale “Constantin Morariu” Pătrăuţi

Marţi, 15 Mai 2018 (11:10:05)

La Grădinița cu Program Normal din cadrul Școlii Gimnaziale “Constantin Morariu” Pătrăuţi se desfășoară în perioada 2017-2020 proiectul Erasmus+ , Acţiunea Cheie 2 –Parteneriate strategice doar între școli: “Promoting Innovation through the development of creativity and imagination”, finanțat de Comisia Europeană.Parteneriatul este derulat între 7 şcoli localizate în ţări din diferite colţuri ale Europei, cu experienţă şi cunoştinţe necesare în implementarea şi derularea proiectelor europene: Churchdown Village Infant School – ANGLIA, Churchdown Village Junior School- ANGLIA, Membrillar School-SPANIA, Szkola Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego- POLONIA, Anamur Vakifbank Ataturk Ortaokulu- TURCIA, Primary School of Kandanos - GRECIA și Grădinița cu Program Normal din cadrul Școlii Gimnaziale Constantin Morariu Pătrăuți, ROMÂNIA. "Activitățile proiectului sunt concepute pentru a promova un mediu favorabil pentru dezvoltarea creativității și inovării în educația timpurie, concentrându-se în același timp pe obținerea de cunoștințe. Activitățile planificate cu atenție și evaluările periodice ale impactului pe care îl au asupra elevilor, a cunoștințelor culturale și a înțelegerii la vârstele mici vor asigura îndeplinirea obiectivelor proiectului", a precizat coordonatoarea proiectului, prof. Grațiela Meșteriu. Timp de cinci zile, în perioada 14-18 mai, la Pătrăuți, se vor desfășura activități educative diverse: realizarea de activități de învățare la grupele de preșcolari, work-shopuri despre sistemele de învățământ europene, despre procesul de predare-învăţare-evaluare în grădiniţele partenere, despre exploatarea, reactualizarea, perfecţionarea şi inovarea în domeniul competenţelor pedagogice europene în cadrul activităţilor şi aducerea la cunoştinţa beneficiarilor( părinţi și preşcolari) inovarea în domeniul competenţelor pedagogice, utilizarea unor metode active în timpul activităţilor de la clasă.La deschiderea activităților au participat directorul Școlii Gimnaziale "Constantin Morariu", Mihaela Grijincu, primarul din Pătrăuţi, Adrian Isepciuc, și reprezentanți ai IŞJ Suceava, inspector Lucian Dimitriu și prof. metodist Marlena Moscal. Activitățile se vor derula atât în Școala Gimnazială "Constantin Morariu" Pătrăuți, cât și în școlile partenere la nivel național: Inspectoratul Școlar Suceava, Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Grănicești, Grădinița cu Program Prelungit Marginea, Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus.

