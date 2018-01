Control în trafic pentru depistarea şoferilor băuţi

Marţi, 9 Ianuarie 2018 (12:46:59)

Zeci de echipaje de poliţie au fost prezente în ultimele zile pe drumurile publice de pe raza întregului judeţ pentru a se asigura că participanţii la trafic vor ajunge la destinaţie în condiţii de deplină siguranţă. Astfel, în perioada 4-7 ianuarie, Serviciul Rutier Suceava și formaţiunile de profil din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat o acţiune pe linia depistării şi sancţionării persoanelor care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice.Au fost testaţi alcoolscopic 74 conducători auto, fiind constatate 15 infracţiuni, dintre care 5 constituind fapte de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. S-au aplicat 130 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 62.440 lei. Au fost reţinute 14 permise de conducere reţinute şi retrase 11 certificate de înmatriculare.Joi, la ora 16.20, un echipaj din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe DN 17B, din orașul Broșteni, autoutilitara condusă de un localnic de 48 de ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.În ziua următoare, la ora 20.40, o patrulă din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini a oprit pentru control pe un DC din comuna Cornu Luncii autoturismul condus de un localnic de 37 de ani, care avea o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde acesta a refuzat recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”.Sâmbătă, în jurul orei 16.00, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe DJ 178, din comuna Bălăceana, autoturismul condus de un bărbat de 38 de ani, din municipiul Suceava. În urma testării efectuate cu aparatul etilotest a conducătorului auto, acesta a indicat valoarea de 1,16 mg/l alcool pur în aer expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Control în trafic pentru depistarea şoferilor băuţi