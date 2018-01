La Tribunal

Aurel Olărean, fostul primar al municipiului Rădăuţi în perioada 2008-2014, a fost dat în judecată de actuala conducere a administraţiei locale din acest oraş. Motivul: suma de 250.000 de lei pe care fostul edil ar fi folosit-o pentru plata lucrărilor la un drum, deşi Guvernul alocase banii pentru plata unor arierate.

Cererea de chemare în judecată a fost formulată la mijlocul lunii noiembrie a anului trecut, iar Primăria Rădăuţi solicită instanţei „obligarea pârâtului la plata sumei de 250.000 lei + majorări şi penalităţi de întârziere, sumă ce urmează a fi actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii efective, reprezentând prejudiciu cauzat municipiului Rădăuţi în perioada în care acesta avea calitate de ordonator principal de credite, prin faptul că acesta nu a respectat prevederile HG nr. 705/2012”.

Totul s-a întâmplat în 2012, când Guvernul României a emis Hotărârea de Guvern Nr. 705 prin care a alocat suma de 250.000 de lei pentru municipiul Rădăuţipentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

„Fostul ordonator de credite al UAT Municipiul Rădăuţi, primar Aurel Olărean, în calitatea sa de primar a folosit şi a utilizat suma de 250.000 lei, sumă atribuită de Guvernul României cu un scop precis, pentru a achita alte facturi decât cele expres prevăzute de Hotărârea Guvernului, încălcând astfel prevederile hotărârii, acesta fiind obligat să răspundă pentru modul de gestionare şi alocare a acestei sume”, se arată într-un comunicat al Primăriei Rădăuţi.

În replică, Aurel Olărean spune că lucrurile nu stau deloc aşa, şi ca atare nu se consideră vinovat pentru că banii au ajuns în altă parte.

„Acei bani nu i-am dat eu cum am dorit. Am iniţiat o Hotărâre de Consiliu Local, iar consilierii au aprobat schimbarea destinaţiei banilor. Banii au mers pentru a achita o factură către firma Florconstruct, o factură care ştiu că era în contabilitate, dar din motive care îmi scapă nu era prinsă la arierate. Va fi un proces pe care sunt sigur că îl voi câştiga, cum am mai câştigat şi altele cu Primăria Rădăuţi, şi voi solicita cheltuieli de judecată”, a arătat Aurel Olărean.

· Neregulile, descoperite de Curtea de Conturi

Schimbarea destinaţiei banilor şi încălcarea dispoziţiilor din HG 705/2012 au fost observate de reprezentanţii Curţii de Conturi Suceava veniţi în control la Primăria Rădăuţi încă din noiembrie 2013.

Cu acel prilej, Curtea de Conturi a dispus recuperarea sumei de 250.000 de lei, sarcină care trebuia dusă la îndeplinire de primarul de la acea vreme, Aurel Olărean. Până în septembrie 2014, când Olărean a fost suspendat din funcţia de primar ca urmare a faptului că a fost arestat preventiv, măsurile Curţii de Conturi Suceava nu au fost puse în practică.

Ulterior, în iulie 2017, cei de la Curtea de Conturi Suceava au observat că banii nu au fost recuperaţi, astfel încât au trasat această sarcină actualului primar, Nistor Tătar.

„Pârâtul Olărean Aurel avea obligaţia în calitatea sa de ordonator de credite să recupereze acea sumă de bani. Mai mult, în perioada noiembrie 2013, data Deciziei Camerei de Conturi, şi septembrie 2014, dată la care instituţia a rămas fără primar, avea obligaţia de a recupera prejudiciul, acesta neputând să invoce propria sa culpă în neîndeplinirea obligaţiilor trasate de Camera de Conturi Suceava. Fiind vorba despre o creanţă bugetară neîncasată, instituţia se înscrie în termenul prevăzut de lege pentru recuperarea acestei creanţe de la fostul ordonator de credite care se face vinovat de modul defectuos de alocarea sumei de 250.000 de lei atribuită prin Hotărârea Guvernului nr. 705/2012”, se arată în cererea de chemare în judecată formulată împotriva lui Aurel Olărean.

· Trimis în judecată alături de fostul secretar al municipiului Rădăuţi

În ianuarie 2016, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au anunţat finalizarea unui nou rechizitoriu în care Aurel Olărean a fost trimis în judecată pentru şapte infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Haralambie Hirghiligiu, fostul secretar al Primăriei Rădăuţi, pensionat între timp.

„În calitate de primar al municipiului Rădăuţi, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, în exerciţiul atribuţiei prevăzute de art. 63 alin. 1 lit. d şi alin. 5 lit. e din Legea nr. 215/2001, cu ştiinţă, a îndeplinit în mod defectuos un act, prin aceea că a emis dispoziţii având ca obiect mutarea temporară a părţii vătămate la un alt loc de muncă şi destituirea acesteia din funcţia publică pe care o deţinea la data de 03.01.2011, dispoziţii care au fost anulate de instanţa de judecată, dar care au cauzat vătămarea intereselor legale ale persoanei vătămate”, se arată în actul de acuzare la adresa lui Olărean.

În acest dosar, Aurel Olărean a fost condamnat într-o primă fază de Judecătoria Rădăuţi la 4 luni, pedeapsă suspendată condiţionat pentru o perioadă de 2 ani şi 4 luni.

În ceea ce-l priveşte pe Haralambie Hirghiligiu, procurorii au stabilit că a comis patru infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

„În calitate de secretar al municipiului Rădăuţi, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, în exerciţiul atribuţiei prevăzute de art. 117 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001, cu ştiinţă, a îndeplinit în mod defectuos un act, prin aceea că a avizat pentru legalitate dispoziţii care ulterior au fost anulate de instanţa de judecată, dar care au cauzat vătămarea intereselor legale ale persoanei vătămate”, sunt concluziile procurorilor de la Parchetul Curţii de Apel Suceava.

Pentru Hirghiligiu magistraţii rădăuţeni au decis să-l absolve de acuzaţiile penale şi i-au aplicat o amendă administrativă de 1.000 de lei.

Soluţia de la Rădăuţi nu este însă definitivă şi a fost atacată la Curtea de Apel Suceava.

A fost judecat şi pentru că nu l-a validat consilier local pe Simion Sticleţ

Aurel Olărean a mai fost judecat într-un dosar de abuz în serviciu foarte asemănător cu cel de mai sus. Olărean a fost judecat pentru că a refuzat să iniţieze o Hotărâre de Consiliu Local prin care să-l valideze drept consilier local pe Simion Sticleţ, anomalie care s-a perpetuat timp de aproape opt luni. În acest dosar, Judecătoria Rădăuţi l-a condamnat pe Olărean la 3 luni de închisoare cu suspendare. La Curtea de Apel Suceava, Aurel Olărean a avut mai mult succes, fiindu-i admis apelul. În loc de condamnarea cu suspendare, lui Aurel Olărean i s-a aplicat o amendă administrativă de 1.000 de lei, plus obligaţia de a achita daune morale în valoare de 4.405 lei pentru Simion Sticleţ. Practic, judecătorii au considerat că fapta nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni, astfel că au stabilit definitiv că amenzile sunt suficiente, fără ca asta să însemne că abuzul nu a existat.

Cel mai greu dosar pentru Aurel Olărean este, de departe, cel în care a fost trimis în judecată de procurorii DNA alături de foşti judecători, un procuror şi oameni de afaceri - „lotul Dîmbu-Bărbuţă”. Fostul primar al municipiului Rădăuţi a fost trimis în judecată pentru cinci infracţiuni. El este acuzat de trei acte materiale de şantaj, complicitate la şantaj şi abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Dosarul se află de foarte mult timp în faza de cameră preliminară, pe rolul instanţelor clujene.