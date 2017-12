Marţi, 12 Decembrie 2017 (15:00:14)

Doi bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinşi în trafic, la volanul unor autoturisme, cu alcoolemii uriaşe. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 17.40, o patrulă din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți a oprit pentru control, pe un drum comunal neclasificat din comuna Bălcăuți, un autoturism condus de un localnic de 50 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural. Tot miercuri, la ora 20.15, o patrulă din cadrul Poliției orașului Frasin a oprit pentru control pe DJ 177B, din comuna Stulpicani, un autoturism condus de un localnic de 35 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „refuzul sau sustragerea conducătorului unui vehicul de a se supune prelevării de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, ce va fi soluționat procedural.