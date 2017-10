Prins de poliţişti că s-a urcat la volan deşi avea permisul suspendat. În plus, transporta şi lemn fără acte

Miercuri, 11 Octombrie 2017 (12:00:09)

Un tânăr în vârstă de 29 de ani a fost prins de poliţişti transportând material lemnos fără a deţine documente legale pentru marfă. În plus, oamenii legii au avut surpriza să constate că tânărul are şi permisul de conducere suspendat. Potrivit unui comunicat al IPJ, marţi, la ora 17.00, un echipaj din cadrul Poliției orașului Solca a oprit pentru control, pe strada Poienilor din localitate, un autovehicul înmatriculat în străinătate condus de un localnic de 29 de ani, care transporta material lemnos. În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține documente legale de proveniență și transport pentru materialul lemnos, iar în urma inventarierii au stabilit faptul că acesta transporta ilegal cantitatea de 3,027 m.c. lemn de foc de esență molid.Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos a fost confiscat și predat în custodie Ocolului Silvic Solca.Totodată, interogând bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 29 de ani are permisul de conducere suspendat, până în data de 18.10.2017.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, ce va fi soluționat procedural.

