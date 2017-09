Minor în vârstă de 15 ani, prins de poliţie, în trafic, la volanul unui autoturism

Marţi, 12 Septembrie 2017 (12:05:15)

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost prins de poliţie, în trafic, la volanul unui autoturism. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 03.30, o patrulă din cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Preutești a oprit pentru control, pe un DC din localitate, un autoturism condus de un minor de 15 ani, din comuna Preutești. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.Tot luni, poliţiştii au mai depistat doi bărbaţi care s-au urcat la volanul unor autoturisme fără a avea permis de conducere. Astfel, la ora 15.15, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe DN 2E, având direcţia de deplasare Păltinoasa către Cacica, un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, care a prezentat un permis de conducere provizoriu, valabil doar pe teritoriul Marii Britanii și care nu-i conferă dreptul de a conduce autovehicule în România.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.La ora 21.15, o patrulă din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți a oprit pentru control pe DC 36, din comuna Zamostea, autoturismul condus de un localnic de 65 de ani.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.Şi bărbatul de 65 de ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”.

