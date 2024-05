Culturism

Sportivul sucevean Andrei Cîmpan a cucerit medalia de argint la Campionatul European de Culturism și Fitness desfășurat în Spania, la Santa Susanna, depășind astfel performanța de anul trecut, când reușea să urce pe treapta a treia a podiumului de premiere la aceeași competiție.

Andrei, component al lotului național al României, a fost desemnat vicecampion continental la categoria sa, Men's Bodybuilding Wheelchair.

E o categorie destinată persoanelor cu dizabilități, Andrei având un handicap încă din primele luni de viață (un picior e puțin mai scurt decât celălalt).

În ciuda acestui handicap locomotor, tânărul culturist, originar din Comănești, a reușit să-și găsească un drum în viață și să obțină performanțe la care mulți alți sportivi doar visează.

„După jumătate de an de pauză de la pregătirea competițională, am revenit cu toate forțele în sală, în luna ianuarie. Sunt foarte mulțumit de forma cu care m-am prezentat la Europene, având în vedere că am crescut în greutate 3,5 kilograme față de anul trecut. Am izbutit să câștig pentru România o medalie de argint, reușită care îmi oferă un moral bun în perspectiva Campionatului Mondial din această toamnă. Pe această cale vreau să-i mulțumesc antrenorului meu, Albert Mufturel, care m-a ghidat și m-a ajutat să evoluez foarte mult, Federației Române de Culturism și Fitness, precum și Agenției Naționale pentru Sport”, a declarat Andrei Cîmpan.

La 23 de ani ai săi, Andrei mai are în palmares un titlu de campion mondial (în 2021) și unul de vicecampion mondial (în 2022), două titluri de campion european (în 2021, respectiv 2022).

Trebuie subliniat faptul că lotul țării noastre de culturism și fitness a câștigat Campionatul European pentru a treia oară consecutiv. La întrecere au participat peste 1.400 de sportivi din 44 de țări.