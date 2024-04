În perioada 13 – 14 aprilie s-a desfășurat la Iași Campionatul Național de QWAN KI DO – Giao Dao (luptă competițională), destinat copiilor cu vârste între 7 și 15 ani. Competiția a reunit 387 de juniori de la 22 de cluburi din opt județe ale țării.

Sportivii fălticeneni legitimați la Clubul sportiv Kim Long Dao au participat cu 10 echipe formate din 22 sportivi, iar 8 dintre echipe au urcat pe podium.

Medalia de aur și trei titluri naționale au revenit echipelor de la categoria 9-10 ani, masculine, 1-2 cap roșu formată din Todică Andrei, Amariei Alexandru și Amariei Albert, de la categoria 13-15 ani, feminine, 1 cap albastru, formată din Apostol Andreea și Mariblanca Agache Ștefania și echipei de la categoria 13-15 ani, masculine, 1 cap albastru, formată din Hlihor Ioan și Mitu Iustin.

Rezultate foarte bune au fost obținute și de alte două echipe care au obținut titlul de vicecampion și medalia de argint. Este vorba de echipele formate din Claudia Graur și Diana Tunsu, categoria 9-10 ani, feminine, 3-4 cap roșu, respectiv Damian Ilinca și Luca Tanasă, categoria 11-12 ani, masculine, 1-2 cap, roșu.

Alte trei medalii de bronz au revenit echipelor Alina și Anca Reuț, categoria 11-12 ani, feminine, 1-2 cap roșu, Matei Pașniciuc, Gabriel Bejenariu și Sebastian Călușeriu, categoria 11-12 ani, masculine, centura violet și echipa formata din Ana Cervinski și Teodora Onuț, categoria 13-15 ani, feminine, 2-4 cap albastru.

Un alt aspect demn de menționat este faptul că sportiva Carla Onisie, a fost împrumutată clubului Thoi Son din Brașov și s-a clasat pe locul III.

„Prin obținerea a opt medalii din zece categorii la care am participat și a celor trei titluri de campioni naționali, consider că am realizat cea mai bună performanță a clubului nostru din toate timpurile, lucru de care sunt foarte mulțumit. Rezultatele obținute la ultimele competiții ne dau încredere pentru evoluția sportivilor noștri pe care îi așteaptă o mare provocare, participarea, în perioada 26 - 28 aprilie, în Franța, la Campionatul European de Qwan Ki Do.

Plecăm în Franța cu speranța că vom urca și la Campionatul European de Qwan Ki Do pe podium. Aici vor participa și cei doi campioni naționali din cadrul clubului fălticenean, Ioan și Iustin, de la care sunt așteptări foarte mari.

Mulțumesc a nu știu câta oară părinților care îmi acordă sprijinul și încrederea”, ne-a spus instructorul de arte marțiale Marius Maxim.