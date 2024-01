Fotbal

Aflată în cantonament la Vatra Dornei, acolo unde pregătește sezonul de primăvară al Ligii I, formația Oțelul Galați a susținut miercuri la prânz un prim meci de verificare.

Partida s-a disputat la Gura Humorului, iar adversara trupei pregătite de fostul mare internațional Dorinel Munteanu a fost echipa locală Șoimii, una dintre fruntașele Ligii a IV-a sucevene, grupare cu ambiții de promovare în eșalonul superior.

Așa cum era de așteptat, partida a fost controlată de trupa de la malul Dunării, care s-a impus cu scorul de 5-0 (1-0) la final, ca urmare a reușitelor semnate de Fatai, Bordun, Bodișteanu, Jardan și Serrao.

„A fost o onoare pentru noi să întâlnim fosta campioană a României, Oțelul Galați. În ciuda frigului de afară, în tribunele stadionului Tineretului au venit 500 de spectatori, care l-au aplaudat la scenă deschisă pe Dorinel Munteanu. Ne-am străduit să fim o gazdă cât mai bună pentru cei de la Oțelul, care au fost impresionați de eforturile noastre. Referitor la jocul propriu-zis, am încasat gol încă din minutul 1, însă am rezistat cu brio timp de oră, celelalte patru reușite ale gălățenilor venind în ultima treime a partidei. Cred că nu ne-am făcut de râs, mai ales că am dat șansa tuturor jucătorilor din lot să intre pe teren și să rămână cu o amintire plăcută pentru toată viața. Am avut și o bună șansă de a înscrie golul de onoare, atunci când portarul Dur-Bozoancă a avut o intervenție excelentă la lovitura de cap a lui Nichita”, a declarat președintele formației Șoimii Gura Humorului, Vasile Păduraru.

Șoimii Gura Humorului: Marcu – Neagoe, Nichita, Kuruc, Bîgu, Cherariu, Ungureanu, Cuciurean, Gliga, Luchian, Moloce. Au mai intrat: Stroia, Rotundu, Maftei, Severin, Duceac, Timiș.

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Farcaș, Yabre, Ghiocel, Zhelev, Zivulic, Teles, Gaitan, Maciel, Cîrjan, Fatai. Au mai intrat: Ursu, Stoian, Rus, Cisse, Adăscăliței, Lovric, Serrao, Silva, Neacșu, Bodișteanu, Tănasă, Jardan, Bordun, Cisotti, Lopez, Rusevic, Pop.