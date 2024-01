Doi specialiști de marcă aflați în primele patru poziții în domeniul științelor silvice din România desfășoară în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava o activitate de notorietate internațională: prof. univ. dr. Laura Bouriaud - Director al C. S. U. D. - și dr. Olivier Bouriaud, angajat al MANSiD, “Centrul integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control”. Cei doi cercetători (supranumiți, amical, de un coleg din Franța „un couple d’enfer”) formează o echipă cu competențe complementare. În timp ce soția are ca realizări câștigarea unor proiecte importante de cercetare și este specializată în analiza politicilor publice, soțul este specializat în modelare, analiză de date și în publicarea de articole științifice în reviste prestigioase precum Nature sau Science. Activitățile lor vizează fundamentarea și formularea de politici publice cât mai pertinente în domeniul silviculturii și sectorului forestier, printr-o cercetare motivantă și pasionantă pentru amândoi.

Decorați cu „Ordre du Mérite Agricole” de Ministerul Agriculturii și Alimentației din Franța (31.01.2022) pentru realizările lor, aceștia au un număr impresionant de citări în bazele de date științifice și promovează o atitudine ecologică ce vizează dezvoltarea durabilă, protecția mediului, a biodiversității, în special a pădurilor, monitorizând cu grijă evoluția ecosistemelor din România în contextul actualelor schimbări climatice.

Doamna prof. univ. dr. Laura Bouriaud este absolventă de Silvicultură (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) și de Științe juridice (Universitatea „A.I. Cuza”, Iași), obținând doctoratul în Franța la ENGREF Nancy cu o teză despre restituirea pădurilor și politicile forestiere în fostele țări socialiste. Cei 25 ani de experiență în predare în domeniul Dreptului și al Politicilor de mediu și silvice au fost însoțiți de o bogată activitate de cercetare. Ca director sau manager de proiect aceasta a condus 15 proiecte de cercetare, dintre care opt internaționale, aducând universității sucevene fonduri de cercetare în valoare de peste 1,7 milioane euro. Iată câteva exemple din ultimii ani: Informa (Grant 101060309, HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01) - „Science-based Integrated Forest Mitigation Management Made Operational for Europe”, 2022-2026; “Literature Review on Sustainable Forest Management (SFM) and Other Forest-related Concepts PSTF 4043-WP18, ref. PR0000023”, 2002, beneficiar: European Forest Institute; Fem4Forests (2020-2022; „Forests in Women’s Hands, Danube Transnational Programme”, DTP3-500-1.2; EFFECT, „Environmental Public Goods From Farming through Effective Contract Targeting” (Grant 817903, H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2018-2, 2019 - 2023); PNCD „Human Resources, Social Sustainability and Acceptability of Biomass Production and Utilization in North-Eastern Romania” (Biomass), Contract nr. 286/1.10.2015, PN-II-RU-TE-2014-4-0017, 2015-2017).

Prin teza de doctorat și publicațiile ulterioare universitara suceveană a impus problematica proprietății private asupra pădurilor în cercetarea silvică din România, constituind împreună cu colegii mai tineri un grup de cercetare afirmat internațional în acest domeniu. Este în egală măsură preocupată, ca specialist, de domeniul tăierilor ilegale de arbori și de analiza fenomenului corupției în sectorul forestier, așa cum o arată lucrările publicate, precum și misiunile de consultanță internaționale, efectuate în Kosovo, Rusia, Muntenegru și Albania.

În cursul carierei sale, prof. univ. dr. Laura Bouriaud a publicat o serie de cărți (ca autor unic sau co-autor) ce reprezintă o importantă contribuție la domeniul științelor silvice. Iată câteva titluri semnificative: Meeting the European Union’s Forest Strategy Goals. AComparative European Assessment. From Science to Policy. European Forest Institute, 2023, 52 p. (în colaborare cu: Pecurul-Botines, M., Secco, L., Giurcă, A., et al.); Forest Biodiversity in Europe. From Science to Policy, European Forest Institute, 2022, EFI study, 80 p. (în colaborare cu: Muys, B., Angelstam, P., Bauhus, J., et. al.); European Forest Research and Science Policy Interface Relevant to the Forests Europe Process – Review for the Period 1998 to 2007, (în colaborare cu Schmithüsen, F.), 2014, Editura Silvica, 2014 ; Strategia firmei din sectorul forestier (Strategy of the Forest Sector Enterprise), Editura Petru Maior, Reghin, 2013 ; Forest Legislation Compendium, Editura Petru Maior, 2010, Reghin, 10 volume ; Entrepreneurship in the Forest Sector in Europe (în colaborare cuNiskanen, Anssi, Bill Slee, Pekka Ollonqvist et al.) University of Joensuu, Faculty of Forestry, Silva Carelica 52, 2007 ; Dreptul mediului. Răspunderea juridică pentru daune ecologice. Doctrină şi legislaţie în colaborare cu Gh. Durac), Seria Jus, Ed. Junimea. 2004 ; Drept forestier. Legislaţie silvică, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 150 p.

Dintre numeroasele articole ale doamnei prof. univ. dr. Laura Bouriaud apărute în reviste științifice din străinătate cităm câteva recente, rezultat al muncii în echipe de cercetare internaționale bine consolidate : „The Property Rights Index (PRIF) Can Be Used Worldwide to Compare Different Forest Governance Systems.” în colaborare cu : Rimoli, R., Acharya, A. et al. Sci Rep 13, 19437 (2023) ; „New Law for Old Trees in Romania: Lessons and Opportunities” in Conservation Science and Practice, 5(11), p.e13032 în colaborare cu: Hartel, T., Arghiuș, V., Stoican, F., Réti, K.O.; 2023; „Implementation of Eco-schemes in Fifteen European Union Member States” în colaborare cu: Runge, T., Latacz‚ Lohmann A et al., 2022, EuroChoices, 21(2), pp.19-27, august 2022; Coşofreţ, C. (coautor), 2022; „Perceived Climate Change Risks among Other Risks Affecting Private Forest Owners in a Top-down Decision-making Process” in CentralEuropean Forestry Journal, 68(4), pp. 203-213, decembrie 2022 ; „Offering the Appetite for the Monitoring of European Forests a Diversified Diet” in Annals of Forest Science 79, 1 (2022) în colaborare cu: Bontemps, JD., Bouriaud, O., Vega, C. et al.

La fel de bine argumentate sunt articolele apărute în România: „Scheme de plăți bazate pe rezultat pentru protejarea biodiversității. Experiență acumulată, beneficii percepute și obstacole în România” (în colaborare cu : C., Coșofreț, C., Baciu, G., Debrenti, et al., 2023, Bucovina Forestieră, 23(1) ; „Analiza influenței disturbanțelor asupra diversității speciilor forestiere din Ocolul silvic Râșca folosind modelul LandClim” (în colaborare cu Coșofreț, C., Palaghianu, C.) 2021, Bucovina Forestieră, 21(1), pp.19-32 ; „Evaluarea performanței culegătorilor de produse forestiere nelemnoase din Republica Moldova prin intermediul metodei neparametrice de analiză a frontierei posibilităților de producție (DEA)” (în colaborare cu Novac, G., Drăgoi, M. și Racul, A., 2021. Bucovina Forestieră, 21(1), pp.57-72.

Începând cu anul 2016 universitara suceveană este conducător de doctorat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Ca recunoaștere a experienței sale profesionale, doamna prof. univ. dr. Laura Bouriaud a fost lector invitat sau organizator al unor conferințe internaționale și este evaluator pentru reviste științifice din străinătate precum și pentru teze de doctorat susținute în universități din țară și străinătate. De asemenea, a avut numeroase activități de predare și îndrumare cu masteranzi de la AgroParisTech Nancy, Franța și este cercetător-asociat al IGN - Franța, Laboratorul de Inventar Forestier.

Dr. Olivier Bouriaud este „cercetător confirmat” de „Comité d’évaluation scientifique des agents de catégorie A” (CESAAR) din Franța și deține abilitarea în vederea conducerii de doctorat (la Université Paris-Saclay), fiind doctor în Științe Forestiere al ENGREF (École Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts) Universitatea Nancy 1, France, în care a obținut și diploma de master. Tot la ENGREF a obținut diploma de inginer silvic.

Traiectoria profesională a lui Olivier Bouriaud este una ascendentă, rezultat al implicării în numeroase proiecte de cercetare cu fonduri europene, dintre care amintim : 2009-2013. FP7 MOTIVE: “Models for Adaptative Forest Management”; 2009-2013. Carbo-Extreme: “The terrestrial Carbon Cycle under Climate Variability and Extremes – a Pan-European Synthesis”; 2011-2014 FunDivEurope: „The Functional Significance of Forest Biodiversity”; 2012-2015; 2016-2018. UEFISCDI National funding agency, PN III191/PED: “ForBIOME”; Labex ARBRE Projet AAP-221 Maestro: “Dynamic Sampling and Inference for a Smart Forest Monitoring with Applications to the French National Forest Inventory”; 2022-2024. UEFISCDI National funding agency, PN III108/PCE: “SAFEClim: Evaluarea integrată a evoluției ofertei de servicii ecosistemice ale pădurilor României sub influența schimbărilor climatice”.

Din lista de publicații realizate ca autor unic sau în colaborare de către cercetătorul francez stabilit în România, menționăm : „Temporal Variability of the NPP-GPP Ratio at Seasonal and Interannual Time Scales in a Temperate Beech Forest” împreună cu: Campioli M., Gielen B., Gockede M. et al., 2011, Biogeosciences, 8: 2481-2492; „Comparative Dendroclimatical Study of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Norway Spruce (Picea abies Karst.) and Silver Fir (Abies alba Mill.) in Vrancea Moutains, Eastern Carpathian” împreună cu Popa I., 2009, Trees, DOI 10.1007; „Carbon Accumulation in European Forests” împreună cu : Ciais P., M. J. Schelhaas, S. Zaehle, S. L. Piao, et al. (2008). Nature Geoscience 1: 425–429 ; „Impact of Clear-cut on Soil Fertility in a Douglas-fir stand” împreună cu: Ranger J., Bonneau P., Gelhaye D., Ann. Sci. For. 2008, 65: 303. DOI: 10.1051 ; „Effect of Aggregating Spatial Parameters on Modelling Carbon and Water Fluxes in Forest Ecosystems” împreună cu: Davi H., Dufrêne E., Soudani K., et al. 2006, Agricultural and Forest Meteorology, 139: 269-287; „Is Ring Width a Reliable Proxy for Stem Biomass Increment? A Case Study in European Beech” împreună cu: Bréda N., Dupouey J.-L. și A. Granier, 2005, Canadian Journal of Forest Research, 35 (12): 2920-2933; „Intra-annual Wood Density Variations in Picea abies (K.) in Relation to Climate and Growth Rate” împreună cu Leban J.-M., Bert D. și C. Deleuze, 2005, Tree Physiology, 25 (6): 651-660.

Având la dispoziție toate condițiile necesare pentru a desfășura o activitate de cercetare de vârf la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Laura Bouriaud și dr. Olivier Bouriaud constituie un exemplu demn de a fi urmat din toate punctele de vedere. Integrați în harta europeană a cercetătorilor, lucrând cu o tenacitate de invidiat și cu forțe multiplicate de energia unui cuplu bine sudat, aceștia au declarat cu sinceritatea care-i caracterizează :„… unele dintre cele mai interesante și motivante subiecte de cercetare au fost cele discutate la cafeaua de dimineață în bucătăria noastră de la Câmpulung Moldovenesc.” Continuarea tuturor proiectelor profesionale și personale în același ritm susținut constituie, așadar, un imbold pentru toți colegii din mediul nostru academic.

Elena-Brândușa Steiciuc