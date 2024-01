PRO SĂNĂTATE

Cu toții avem anumite gânduri inconștiente și o programare mentală care s-a format probabil la o vârstă foarte fragedă și care ne influențează opiniile despre noi înșine și comportamentul. În multe cazuri, aceste opinii adânc înrădăcinate nu ne reprezintă potențialul total, ba chiar pot fi contrare identității noastre ca ființe umane autentice. Ideea nu e nouă. Goethe a spus: „Când îl tratăm pe om așa cum este, îl facem mai rău; când îl tratăm ca și cum ar fi deja ceea ce are potențialul să fie, îl facem așa cum ar trebui să fie”.

În cartea lor „Rebirthing for the New Age”, Leonard Orr și Sondra Ray spun: „O afirmație e un gând pozitiv pe care alegi să-l scufunzi în conștiință pentru a produce un rezultat dorit”. Afirmațiile pozitive sunt instrumente practice pentru reprogramarea opiniilor și atitudinilor inconștiente pe care le avem despre noi înșine; ele constau în enunțuri pozitive pe care le repetăm fie verbal, fie în scris, pentru a manifesta un anumit rezultat. În timp, ele afectează subconștientul, reprogramându-l după tiparele de gândire pe care le selectezi conștient pentru influențarea comportamentului. În acest proces, pot să dezlănțuie și să stimuleze energii vindecătoare în toate sferele vieții.

Tuturor celor care au folosit afirmațiile li s-a părut că cea mai mare dificultate a lucrului cu ele este să suspende judecățile suficient de mult timp pentru a permite mesajelor noi, pozitive să producă rezultatele dorite. În plus, conectarea emoțională cu afirmațiile în timp ce sunt recitate sau scrise te ajută, deoarece dă mai multă energie experienței. Ideea e să faci procesul cât mai viu și mai real cu putință.

Pentru folosirea afirmațiilor este recomandat să utilizezi cât mai multe din următoarele reguli. Enunță întotdeauna afirmația la timpul prezent și menține-o pozitivă. Menține afirmațiile scurte și simple, nu mai lungi de două propoziții concise. Verbalizează și, preferabil, scrie fiecare afirmație de 10-20 de ori pe zi. Ori de câte ori te surprinzi gândind sau auzind unul din mesajele negative obișnuite, contracarează-l concentrându-te asupra afirmației. Stabilește un orar zilnic regulat pentru rostirea afirmațiilor, ca să impulsionezi lucrul pe care încerci să-l dobândești, până când devine o deprindere pozitivă, fără efort. Repetă-ți afirmațiile la persoana I, a II-a și a III-a, folosind numele tău în fiecare variație. Afirmațiile la persoana I se adresează eventualelor condiționări mentale pe care ți le-ai creat singur, pe când afirmațiile la persoana a II-a și a III-a te ajută să te debarasezi de condiționările pe care le-ai acceptat, poate, din partea altora. În fiecare caz, scrie sau repetă afirmațiile de trei ori. Ia-ți angajamentul de a exersa afirmațiile pentru cel puțin 60 de zile sau mai mult după ce începi să simți rezultatele pe care le dorești. Vizualizează-ți afirmațiile închizând ochii și imaginându-ți cum arată și cum se simte afirmația în timp ce o rostești sau o scrii, încearcă să antrenezi cât mai multe simțuri cu putință.

Un jurnal pentru viața și sănătatea personală e la fel de important ca o agendă profesională. Mulți dintre noi folosesc o agendă doar pentru întâlnirile profesionale și tranzacțiile financiare, uitând să consemneze într-un jurnal sentimentele, gândurile și aspectele cotidiene privitoare la sănătate. Napoleon Hill (1883-1970) a fost un scriitor american, bine-cunoscut pentru cartea sa „Think and Grow Rich”. El a subliniat cât e de important să îți așterni afirmațiile în scris: „Redu-ți planul la scris... în clipa când termini de făcut asta, vei fi dat definitiv o formă concretă dorinței intangibile”. Când îți schimbi dieta sau stilul de viață, e important să consemnezi zilnic progresul, deoarece asta îți permite să vezi lucrurile care s-au schimbat și să observi cum te simți de la o zi la alta. Amintește-ți să-ți consemnezi gândurile și sentimentele, pentru că așternerea lor pe hârtie îngăduie minții să raționalizeze și să sorteze gândurile, făcându-le mai limpezi. Așternerea lucrurilor în scris îți ajută gândurile să devină mai fizice și mai puțin mentale. Pune-ți toate fricile, tot stresul pe hârtie și scoate-le din minte și vei începe să simți și să gândești mai limpede.

