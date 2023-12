Handbal

Sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din cartierul Obcini a fost plină de agitație la sfârșitul săptămânii trecute, cu prilejul primei ediții a Cupei „Dream Team” la handbal pentru copii. Peste o sută de mici handbaliști de la cluburile CSU Suceava, LPS Suceava și ACS Dream Team Suceava au răspuns chemării antrenorului Adrian Chiruț, inițiatorul competiției, majoritatea venind la teren însoțiți de părinți, care i-au încurajat cu sportivitate pe durata meciurilor.

A fost o acțiune reușită din toate punctele de vedere, care a demonstrat faptul că handbalul continuă să devină un sport din ce în ce mai popular printre copiii din Suceava. Aceștia au făcut mare risipă de energie și s-au bucurat de handbal sub privirile idolilor lor - Adrian Chiruț, Iulian Andrei, Bogdan Șoldănescu, Răzvan Gavriloaia, Cristian Adomnicăi sau Andrei Olariu. Iar, la final, eforturile le-au fost răsplătite cu pizza și cadouri din partea organizatorilor.

„A fost o plăcere să vedem atâția copii fericiți la Cupa „Dream Team”, astfel că obiectivul pe care l-am stabilit a fost atins. N-au contat rezultatele, toți copiii au fost câștigători și au plecat fericiți acasă. În ce mă privește, îmi place mult să lucrez cu cei mici, mă liniștește, deja am doi ani de când am demarat acest proiect la clubul <Dream Team>. Este total diferit față de experiențele pe care le-am avut la seniori, în Liga Zimbrilor și Liga Florilor. La nivel de copii trăiești un alt gen de satisfacții. Îmi propun să permanentizez acest turneu și să adun din ce în ce mai mulți copii, de la an la an”, a declarat Adrian Chiruț, care a dorit să mulțumească tuturor celor care l-au sprijinit în organizarea Cupei „Dream Team”.

Printre cei prezenți sâmbătă la prânz în sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” a fost și Răzvan Gavriloaia, unul dintre golgeterii Ligii Zimbrilor.

„Am venit pentru bunul meu prieten Adi, în caz că ar fi avut nevoie de ajutor, și să o susțin pe fiica mea, Maria, care face primii pași în handbal. Este stângace, ca și mine, și a participat cu acest prilej la prima competiție sportivă din viața ei. Sper să-i placă handbalul și să urmeze același traseu ca și tatăl ei”, a precizat Răzvan Gavriloaia.