A cincea ediție

A cincea ediție a Cupei Prieteniei la șah a avut loc la Rădăuți, în zona aleii cu umbreluțe, care a vibrat de pasiune și înțelepciune.

De la an la an tot mai mulți participanți, tot mai mulți prieteni își dau întâlnire sub cupola acestui concurs.

Minți iscusite au gândit și pus în practică strategii uimitoare pe tabla de șah. Peste 130 de participanți și-au disputat frumoasele premii oferite cu generozitate de Lincor Trans SRL, unicul sponsor al competiției.

Inițiatorii acestui concurs au fost Clubul Hong-Ha Rădăuți, prin Edison Muha și Ciprian Costea, cărora li s-au alăturat cluburile ACS Gambit Huși și CS Șah Suceava.

Concurenții au fost împărțiți pe două categorii:

OPEN A - competiție destinată sportivilor cu vârsta mai mare de 14 ani și celor cu rating ELO / CIV mai mare de 1200 puncte. OPEN B - concurs pentru juniori cu vârsta mai mică de 14 ani și celor cu rating ELO / CIV mai mic de 1200 puncte.

După o competiție ce a durat mai mult de patru ore, pe podium au urcat următorii sportivi:

OPEN A

Locul I - Gheorghe Șulschi (CS Șah Suceava) – 5,5 puncte Locul al II-lea - Bogdan Gîrmacea (ACS Oxygen) - 5 puncte Locul al III-lea - Andrei Ghilea (CS Șah Suceava) - 5 puncte Locul al IV-lea - Radu-Matei Ursan (ACS Gambit Huși) – 4,5 puncte Locul al V-lea - Sebastian-Ștefan Pop (CSM Rarăul) – 4,5 puncte

OPEN B