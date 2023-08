Serii finite

În așteptarea marelui derby (oare?) dintre FCSB și CFR, care se va fi disputat aseară pe stadionul Ghencea – împlinindu-se astfel visul unui număr important de suporteri care speră că FCSB va fi Steaua și pe hârtie sau pe ecrane, iată că în campionatul nostru cel de toate etapele nu mai avem echipe cu 0 puncte. Echipele în cauză, FCU Craiova și Dinamo, și-au luat seama în etapa a 4-a și au... punctat! Oltenii lui Mititelu, urmași din flori ai Științei, au învins la Botoșani, peste care au trecut și în clasament, băgându-și fostul antrenor în depresie, în timp ce dinamoviștii au dat-o la pace cu frații din Ardeal, 1-1 la U Cluj. Asta nu i-a ajutat și să salte în clasament, tot pe ultimul loc au rămas, dar se cheamă că au spart gheața.

Ieri, duminică, au mai avut loc două evenimente fotbalistice, care merită consemnate, fiind vorba de lovituri de departajare de un dramatism aparte. Noua stagiune din Anglia a debutat cu Supercupa, anunțând astfel iminența primei etape de Premier League. Cum City făcuse nu numai dubla internă, ci și tripla, a jucat Supercupa în compania locului secund din sezonul trecut, adică Arsenal. Și se părea că oricâte soluții ar imagina Arteta, antrenorul tunarilor, oamenii lui Guardiola sunt mai rutinați, mai obișnuiți cu victoriile. Se contura o victorie scurtă a lui City, cu 1-0, după un meci tip ”deja vu”, adică mai degrabă plictisitor, salvat de golul tânărului Palmer, în stil Tavi Popescu, dacă îmi permiteți comparația. Ei bine, Arsenal a reușit egalarea în minutul 90+11, printr-o deviere grosieră la un șut al lui Trossard, adică una care a schimbat colțul în care se ducea mingea. E și ăsta un semn al destinului, seria de victorii ale lui City în fața lui Arsenal trebuia să se termine odată și-odată! La 11 metri, ”cetățenii” De Bruyne și Rodri n-au mai putut duce povara încă unui trofeu, așa că tunarii au ridicat Supercupa. Sezonul poate începe!

Celălalt meci cu 11 metri de poveste a fost optimea de Mondial feminin dintre SUA și Suedia. Șutul care a decis calificarea nordicelor a fost inițial apărat de portărița americană, dar mingea s-a înălțat peste ea, reușind totuși s-o agațe în ultimul moment. Sau cel puțin așa părea. Numai că tehnologia de linia porții a dat verdict de gol valabil, fără ca TVR 2 să mai aștepte și proba tehnică. Am văzut ulterior imaginea pe gsp.ro, iar oricât am mărit-o nu am găsit spațiul acela dintre minge și tușă. A fost un ghinion teribil, portărița apărase impecabil și mai merita o șansă, dar să nu uităm că SUA e campioana ultimelor două ediții, iar șirul victoriilor, cum am văzut și mai sus, la un moment dat se rupe.