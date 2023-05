Performanță

O echipă formată din cadre ale Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava, Poliției Municipiului Suceava, Poliției Municipiului Rădăuți și Poliției de Frontieră Siret s-a clasat pe locul întâi din 34 de echipe participante la un puternic turneu de minifotbal desfășurat în Mallorca, Spania, competiție care face parte din circuitul World Police Soccer Tournament.

După 1-0 cu FC Torittu (Finlanda), 1-0 cu IPA Fyn (Danemarca), 7-1 cu FC Polcant Vaud (Elveția), 3-1 cu FMP (Belgia), 2-0 cu Policia Local Binissalem (Spania) și 2-0 cu Policia Local Calvia (Spania), în faza grupelor, Bucovina Suceava a trecut în sferturi de Strajerska Maribor (Slovenia), cu 2-0, în urma loviturilor de departajare. În semifinale, sucevenii au dispus cu 2-0 de Federation of Enigme Drivers Czech Republic, pentru ca în finală să învingă la limită, cu 1-0, echipa Kyiv Academy, din Ucraina.

Din echipa câștigătoare au făcut parte Petrică Jucan, Andrei Lucaciu și Ionuț Senciuc, de la Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava, Constantin Pășcănuț, Alexandru Afloarei și Andrei Marțineac, de la Poliția Municipiului Suceava, Marian Apostol, de la Poliția Municipiului Rădăuți, Valentin Vatamaniuc, de la Poliția de Frontieră Siret, delegația suceveană cuprinzând și alți simpatizanți IPA.

„Dedicăm acest succes sucevenilor și tuturor celor care au crezut în noi. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit, pentru că această victorie nu era posibilă fără ajutorul lor. Au fost meciuri grele, împotriva unor echipe valoroase și deosebit de bine organizate, iar satisfacția câștigării titlului este cu atât mai mare. Noi am jucat cu sufletul, și ne bucurăm că am adus trofeul la Suceava. Atmosfera din finală a fost cu adevărat specială, în condițiile în care am primit un suport fantastic din partea echipelor din București, Sibiu, Iași și Vaslui, care au onorat și ele invitația de a participa la turneul din Spania, însă au fost eliminate din competiție în fazele premergătoare”, a declarat polițistul Constantin Pășcănuț.

Membru fondator al echipei polițiștilor suceveni, Răzvan Andreica a avut și el momentul său de glorie la turneul din Mallorca.

„În faza sferturilor de finală, cu Strajerska Maribor, la sfârșitul timpului regulamentar scorul era egal, 0-0, și urmau loviturile de departajare. Noi ne bazam în poartă de Andrei Lucaciu, care a apărat extraordinar, încasând doar două goluri pe toată perioada competiției. Numai că Răzvan a cerut să intre el între buturi, spunând că se simte foarte inspirat. Spre norocul nostru, am cedat insistențelor, iar Răzvan a pășit hotărât în poartă și a parat toate cele trei penaltiuri executate de sloveni, spre uimirea asistenței”, a dezvăluit Constantin Pășcănuț.