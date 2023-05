Tenis de câmp

Cupa Monitorul 2023, întrecerea care are an de an în program mai multe meciuri decât oricare altă competiție din România, a început la mijlocul acestei săptămâni. Până în prezent, s-au disputat doar partide de la Categoria Elită. În jocul inaugural, dorneanul Cezar Ioja l-a învins pe Ovidiu Busuioc, pe lista câștigătorilor mai regăsindu-se Mihai Tipu, Costel Avram, Sergiu Ceucă și Alex Năstasă.

Partidele ediției a XIV-a a Cupei Monitorul se vor derula pe toată perioada sezonului cald, pe terenuri de zgură, în trei locații: Complexul Sportiv „Unirea”, Baza „Flora Ana” și „Oscar Tenis Club”. Cei 254 de concurenți aflați pe tabloul competiției au fost împărţiţi la tragerea la sorți în mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În prima fază a întrecerii se va juca în sistem de grupe, fiecare cu fiecare, urmând ca faza a doua să se desfășoare în sistem eliminatoriu. Vor promova în etapa eliminatorie toţi participanţii, iar împerecherea pe tablou se va face în funcţie de locul ocupat în grupe.



Rezultate înregistrate joi:

Ovidiu Busuioc - Cezar Ioja Elită +50, Grupa B Baza Unirea 3-6,3-6 Mihai Tipu - Dorin Goian Elită +40, Grupa A Baza Unirea 7-5,6-1 Costel Avram - Constantin Bălan Elită +50, Grupa C Baza Unirea 3-6 ,6-4, 6-1 Sergiu Ceucă - Alin Leuciuc Elită -40, Grupa B Baza Unirea 6-3,6-1 Gelu Dănilă - Alex Năstasă Elită +50, Grupa A Baza Unirea 2-6,1-6

Programul de vineri: