Dosar ajuns la final

Două asistente de la Secția de Neonatologie a Spitalului Județean Suceava, între timp ieșite la pensie, judecate într-un dosar de fals intelectual, înșelăciune și complicitate la aceste infracțiuni, au scăpat definitiv de răspundere, prin prescriere. Asta pentru că în baza prevederilor de anul trecut ale Curții Constituționale faptele sunt mult prea vechi.

Procesul s-a încheiat ieri la Curtea de Apel Suceava, care a dispus desfiinţarea foilor colective de prezenţă aferente asistentelor şi infirmierelor Secţiei de Neonatologie a Spitalului Județean în perioada 2012-2016.

Cele două au scăpat de răspundere prin prescriere, însă asta nu înseamnă că faptele nu au existat.

De altfel, cele două au de achitat și prejudiciul creat prin falsurile făcute pentru a-și ajuta colegele să încaseze mai mulți bani.

Astfel, Domnica Baily (fostă Armanu), trimisă în judecată pentru infracțiunea de fals intelectual în formă continuată (347 acte materiale) și înșelăciune în formă continuată (97 de fapte) are de achitat daune materiale de 19.000 de lei, în timp ce Elena Baciu, judecată pentru instigare la infracțiunea înșelăciune în formă continuată (49 de acte materiale) și pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (66 acte materiale) are imputat un prejudiciu de 7.648 de lei.

Parte vătămată în dosar a fost Spitalul Județean Suceava.

În vara anului 2016, procurorii şi poliţiştii suceveni anunțau că au deschis un dosar penal, după ce au descoperit că mai multe angajate de la Secţia Neonatologie a Spitalului Judeţean Suceava au fost trecute pe fişele de pontaj şi au fost plătite, fără ca acestea să fi fost efectiv la serviciu.

Era vorba de asistente și infirmiere.

Inițial, cercetările au fost efectuate in rem, după care s-au îndreptat spre cele două inculpate.

Din anchetă a rezultat că, în perioada 2012-2016, mai multe persoane angajate la Secţia de Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava au fost trecute pe fişele de pontaj pe parcursul mai multor perioade, iar ulterior au fost remunerate în consecinţă, fără ca acele persoane să fi fost efectiv la serviciu, aceste fapte necorespunzătoare adevărului fiind consemnate în fals în programul de lucru şi în condicile de prezenţă.