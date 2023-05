Elevii lui vorbesc despre el ca un profesor dedicat, orele lui sunt mereu interactive, iar colegii îl invidiază pentru energia și dedicarea sa. Despre Florin Viu putem spune nu doar că este profesor de Chimie și Biologie la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din municipiul Fălticeni, ci și că este acel profesor cu har care își dorește să lase în urma lui generații de elevi fascinați de materia pe care o predă.

Triplu câștigător al concursului #Digitaliada, Florin a obținut cel mai recent premiu cu materialul video „Laborator Virtual- Experimente de chimie pentru clasa a VIII-a” în cadrul ediției din anul 2022. Am fost curioși să aflăm ce l-a motivat pe Florin să devină creator de conținut educațional digital și să se înscrie an de an în concursul #Digitaliada.

Când ați devenit creator de conținut educațional digital și care a fost motivația din spatele acestei idei?

Florin Viu:Cochetez cu realizarea conținutului educațional în format digital încă de la începutul carierei mele de profesor. Lipsa infrastructurii și dotării laboratoarelor de chimie, nevoia de a atrage elevii spre materiile pe care le predau, dar și dorința mea de a-mi face meseria mai ușoară și într-un mod mai plăcut pentru elevi, m-au făcut să mă îndrept spre crearea de materiale digitale.

În cariera mea de profesor am schimbat mai multe școli. Până să ajung la Fălticeni, în perioada 2013 – 2022, am fost profesor de Biologie și Chimie la Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” din Baia. Școala era bine dotată, existau cabinete și laboratoare, calculatoare și videoproiectoare în fiecare sală de clasă. Atunci mi-am îmbunătățit materialele, iar cele de chimie au fost foarte apreciate, atât de elevi cât și de colegii profesori și inspectori. Pandemia m-a găsit pregătit, pentru că multe dintre aceste materiale erau deja în format digital, reunite pe site-ul „Lecții biologie și chimie pentru gimnaziu” pe care elevii îl puteau accesa de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Cum v-ați decis să participați la concursul de resurse digitale #Digitaliada?

Florin Viu:De #Digitaliada am aflat în 2019 în microbuzul cu care mă deplasam la serviciu. Aveam experiența participării cu câțiva ani înainte la un concurs pentru resurse informatice destinate predării Chimiei în cadrul proiectului e-Chimie, de la care m-am întors cu Premiul al II-lea. Am decis să particip în acel an cu câteva materiale, două lecții mai scurte, și un auxiliar pentru clasa a VIII-a, materiale care erau realizate pe programa veche și erau îmbunătățiri ale materialului cu care deja câștigasem un concurs.

Concursul din 2019 este primul la care am luat parte, iar experiența a fost una dintre cele mai plăcute, pentru că toate cele trei materiale înscriseau fost acceptate. Aveam nevoie de o recunoaștere pentru ele, aceasta fiind și motivația de a participa la #Digitaliada de mai multe ori. M-am hotărât să repet experiența participării la Concursul #Digitaliada și în anul următor, de această dată cu două materiale, unul la Chimie la secțiunea „Alte materiale educaționale” și unul la Biologie la secțiunea „Proiectare didactică”. Auxiliarul de chimie pentru clasa a VII-a a fost acceptat și desemnat câștigător.

În anul următor, am participat cu site-ul „Lecții Biologie și Chimie pentru Gimnaziu” la secțiunea „Aplicații”, platformă la care lucrez de aproape 10 ani și care se bucură de popularitate în rândul elevilor, cu peste 1 milion de accesări.

În 2021 am realizat și două laboratoare virtuale de chimie, unul pentru clasa a VII-a, care reunea experimentele din Auxiliarul finalizat în 2020 și unul pentru clasa a VIII-a, realizat împreună cu doamna profesor Valerica Ignătescu de la Liceul Teoretic „Filadelfia” din Suceava. Ambele laboratoare au fost realizate cu PowerPoint care s-a dovedit a fi o unealtă interactivă minunată. În ceea ce privește laboratorul virtual pentru clasa a VIII-a (2022) mi-am propus să creez videoclipuri separate pentru fiecare experiment și să le reunesc întru-un playlist pe care să-l utilizez mai apoi în timpul orelor.

Ce mesaj aveți pentru profesorii care ar vrea să realizeze conținut digital și eventual să se înscrie în concursul #Digitaliada?

Florin Viu: Să aibă în primul rând încredere în ei, să își facă curaj și să își înscrie materialele la #Digitaliada. Sfatul meu este să trateze cu grijă și atenție procesul de înscriere a materialelor. Sunt sigur că fiecare dintre colegii mei interesați să participe la #Digitaliada au materiale digitale valoroase și apreciate de elevii claselor la care predau. Mai mult, sunt sigur că fiecare dintre ei încearcă prin folosirea acestor materiale să-și facă orele cât mai atractive și munca cât mai ușoară.

Ultimii ani ne-au demonstrat că digitalizarea este parte integrantă din educația generațiilor actuale și că este cu atât mai ușor să lucrezi cu elevii prin intermediul tehnologiei. Sunt extrem de atrași de lecțiile digitale și chiar de testele interactive. Se implică chiar și în realizarea de proiecte și portofolii, și nu doar odată mi-au spus că ei vor să le facă în format electronic. În același timp, și noi, în calitate de cadre didactice trebuie să ținem pasul cu digitalizarea. Personal cred că e mult mai ușor să ai asupra ta un portofoliu digital, în care sunt reunite toate documentele în format electronic.

Florin Viu este doar unul din cei 58 de câștigători ai concursului Digitaliada derulat anual, din 2017 pana acum. Înscrierile pentru concurs se desfășoară în perioada 31 martie 2023 – 31 mai 2023, pe www.digitaliada.ro. Creatorii celor mai bune resurse digitale care pot fi utilizate în clasă și în studiul individual sunt premiați cu echipamente electronice și IT (laptopuri, telefoane smart și tablete grafice) în valoare totală de 10.000 de euro.