Handbal

Formația de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a intrat într-o binemeritată vacanță la capătul unui sezon extenuant, încheiat cu prestația de senzație din turneul Final Four al Cupei României. Așa cum îi stă bine unei echipe care se respectă și care are satisfacția datoriei îndeplinite, finalul sezonului 2022-2023 a fost marcat cu o masă festivă, acolo unde, pe lângă jucători și familiile lor, au participat reprezentanții principalilor finanțatori ai echipei, primarul Sucevei, Ion Lungu, și rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa, precum și directorul Liceului cu Program Sportiv Suceava, Ciprian Anton.

„Totul este bine când se termină cu bine. Sigur că a fost un campionat cu multe evoluţii contradictorii, cu multe meciuri pierdute în ultima secundă, dar pe final de sezon a fost o răzbunare a sorţii. Mă refer aici la Cupa României, unde am ocupat un meritoriu loc trei. Ne-am atins și ţelul de a rămâne în Liga Naţională, ceea ce este foarte important. Suntem pe un drum bun. Vin tineri din urmă şi mă bucur că handbalul masculin are viitor aici, la Suceava. În doi ani, până vom termina lucrările la Sala Polivalentă, avem timp să facem o echipă cu adevărat performantă”, a declarat edilul Ion Lungu.

Cuvinte de laudă pentru handbaliștii pregătiți de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei a avut și rectorul Valentin Popa.

„Meciurile din Final-Four-ul Cupei României au spălat ghinioanele și micile nerealizări din timpul campionatului, care au venit și după o serie de jocuri cu greșeli de arbitraj în defavoarea noastră. Am trăit şi eu la intensitate maximă cele două meciuri din turneul de la Baia Mare și am avut niște emoții de nedescris. Nici nu-mi imaginez ce ar fi fost să ajungem în finală şi să o câştigăm. Am fost atât de aproape să jucăm cu trofeul pe masă. Este o mândrie pentru noi să dăm atâția jucători la echipele naționale ale României și sunt sigur că Daniel Stanciuc va ajunge în scurt timp căpitanul reprezentativei de seniori a țării noastre”.

Experimentatul Răzvan Gavriloaia, care are în CV-ul său nenumărate trofee, inclusiv patru titluri de campion național cu Dinamo, spune că medalia de bronz cucerită cu echipa suceveană în Cupa României reprezintă un loc aparte în inima sa.

„O medalie de bronz norocoasă, ar spune unii după întregul parcurs din cupă, ghinionistă ar spune cei care și-au ținut respirația timp de 4 secunde în semifinala cu CSM Constanța. Pentru mine este o medalie mult așteptată, muncită pe brânci și mai prețioasă decât multe medalii de aur”, a declarat Răzvan Gavriloaia.