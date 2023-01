Rugby

Echipa de rugby seniori RC Gura Humorului, reînființată din anul 2018 în urma implicării unui grup restrâns de oameni inimoși, face eforturi pentru a le oferi un pic mai mult în 2023 sportivilor, mai ales că urmează un nou sezon greu, în Liga Națională de rugby comasată cu tot cu echipele profesioniste.

Pentru cine încă nu știe, RC Gura Humoruluieste singurul club de rugby finanțat în totalitate privat din Romania. Ușor însă nu este deloc, finanțarea fiind extrem de greu de asigurat fără nici un suport de la autoritatea publică locală ori de la alte entități. De exemplu, la nivel județean ultima finanțare alocată pe partea de sport de către Consiliul Județean pe Legea 350 a avut loc în anul 2019.

Pe acest fond, se încearcă apropierea comunității, a iubitorilor de sport și de rugby.

Tribuna I, rezervată pentru posesorii de carduri și cumpărătorii de bilete. Ce costuri presupun cardurile de fidelitate

Programul Comunitatea Rugby Club Gura Humorului a fost lansat ca un mecanism de recompensare a susținătorilor individuali, a celor care vor să ajute rugbiul și sportul în general.

Concret, în acest an, suporterii pot achiziționa unul din cele trei pachete, Silver - 250 lei, Gold – 500 de lei și Platinum – 1.000 de lei. Cardurile de membru sunt valabile pe parcursul unui întreg sezon și vor facilita printre altele și accesul la toate meciurile echipei.

”Începând cu sezonul 2023 ne dorim să punem accentul pe idea de comunitate, de aceea la meciurile echipei de acasă tribuna I va fi rezervată pentru susținătorii noștri posesori de carduri de membru sau de bilete. De asemenea, și cei care nu îndeplinesc calitatea de membru sau nu-și permit bilete sunt invitați să ne susțină în număr cât mai mare de la tribuna a II-a a Stadionului Tineretului. În acest mod ne propunem să accentuăm legătura dintre suporteri și echipa pe care o susțin”, a declarat Ștefăniță Rusu, managerul Rugby Club Gura Humorului.

Sud-africanul care joacă rugby la Gura Humorului și mesajul său

Posesorii de carduri vor avea parte și de recompense și oferte personalizate, având acces la reduceri și beneficii oferite de comercianții parteneri ai clubului.

Foarte important de precizat este că echipa are nevoie de sprijinul comunității, inclusiv prin prezența la stadionul Tineretului. Și la acest capitol suporterii din zonă sunt încă datori, ca să ne exprimăm elegant.

,,Programul pentru comunitate este deja la al patrulea an, iar de la an la an încercam să îl îmbunătățim și să îl dezvoltăm, pentru a-l face cât mai eficient și atractiv pentru suporteri. Sperăm să reușim și cât mai multe persoane să adere la el’’, a declarat Andrei Varvaroi, vicepreședintele clubului.

Cardurile de membru pot fi achiziționate direct de pe pagina clubului: https://rugbygh.com/ro/comunitate/.

RC Gura Humorului s-a bazat în sezonul trecut și se va baza și în acest an și pe un rugbist sud-african, care beneficiază de o bursă în România și care și-a arătat în mod evident valoarea. Și el, și colegii săi au nevoie de mai mult sprijin, atât financiar, cât și prin prezența la stadion.

,,Îmi place foarte mult să joc rugby la Gura Humorului, locuitorii orașului sunt prietenoși și mă simt foarte bine-venit aici. Pentru sport, dar și pentru club susținerea comunității este foarte importantă, pentru a veni în sprijinul managementului și a contribui la dezvoltarea acestui sport, dar și la reprezentarea cu succes a zonei. Rugbiul ne învață despre munca în echipă, disciplină și respect. Cu cât mai devreme copiii și tinerii sunt expuși la aceste valori, cu atât mai mult se pot identifica cu acestea”, a transmis Rohan Schwartz, jucătorul din Africa de Sud care evoluează pentru RC Gura Humorului.