Fotbal

Clubul de Liga a III-a Șomuz Fălticeni anunță că a ajuns la un acord cu antrenorul Iulian Ionesi în privința rezilierii contractului.

„Pe această cale îi mulțumim pentru implicare și eforturile sale în acest mandat. Clubul ACS Șomuz Fălticeni îi dorește domnului Iulian Ionesi succes în cariera de tehnician. De pregătirea echipei, pentru meciurile dificile care urmează în campionatul Ligii a III-a, se vor ocupa în continuare antrenorii Florin Ailenei şi Adrian Avrămia”, se arată în comunicatul postat pe pagina de facebook a grupării fălticenene.

Iulian Ionesi a luat decizia de a pleca de pe banca tehnică a celor de la Șomuz în urma rezultatelor nesatisfăcătoare din ultima perioadă, rezultatul din ultimul joc de campionat, 0-3, în deplasare, cu CSM Bacău, meci în care formația fălticeneană a fost obligată să evolueze din minutul 26 în inferioritate numerică, fiind cel care a pus capac.

„Ţin să vă mulţumesc tuturor pentru tot ce am trăit în această frumoasă perioadă! Am întâlnit oameni minunaţi la Fălticeni cu care sper să rămân prieten peste ani. Totul a fost perfect, mai puţin rezultatele, mă simt vinovat şi din acest motiv am hotărât să renunţ. Vă rog să luptaţi până la capăt!”, le-a transmis Iulian Ionesi fotbaliștilor şi oficialilor din cadrul clubului.

Iulian Ionesi a pregătit timp de un an și jumătate gruparea Șomuz. În sezonul precedent a încheiat pe locul 7 sezonul regulat, ocupând poziția secundă la finalul play-out-ului. În prezent, echipa din Fălticeni ocupă poziția a 7-a în ierarhia Seriei I, cu 17 puncte, după disputarea a 12 etape, aflându-se la 3 puncte distanță de locul 4, care asigură calificarea în play-off.