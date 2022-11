Marţi, 15 Noiembrie 2022 (12:15:14)

De Ziua Bucovinei, pe 28 noiembrie, începând cu ora 11:00, vor începe acțiunile culturale dedicate inaugurării Monumentului „Turnul Unirii” de Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Suceava.

Pr. dr. Viorel Ioan Vârlan, parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, cel care a avut inițiativa și a pus bazele acestui proiect, ne-a spus că a ales ziua de 28 noiembrie pentru inaugurarea Monumentului „Turnul Unirii”, edificiu început în anul 2018 cu prilejul a 100 de ani de la Marea Unire, pentru că „28 noiembrie este o zi importantă în calendarul nostru național”.

„Turnul Unirii” a fost ridicat în memoria eroilor români care au înfăptuit Marea Unire „și este un proiect realizat de arhitectul Doru Olaş, care a gândit și Biserica Nașterea Maicii Domnului de lângă Tribunal”, cunoscută și sub denumirea de Biserica Martirilor „In Memoriam”.

„Turnul Unirii”, cu o înălțime de 24 de metri și cu trei fațete, care reprezintă Sfânta Treime și cele trei provincii românești: Moldova, Transilvania şi Ţara Românească, a început să fie construit în 2018 – Anul Centenar.

Am aflat de la pr. dr. Viorel Ioan Vârlan că pentru buna desfășurare a evenimentului de pe 28 noiembrie și-au dat mâna mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice, ai instituțiilor culturale, ai asociațiilor cultural-istorice, oameni care au promis că vor fi prezenți la eveniment, precum: Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, Preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Grl. Bg. Rez. Ion Burlui (Asociația Cultul Eroilor Suceava), magistratul Cristinel Grosu, președinte Curții de Apel Suceava, prof. Gheorghe Onișoru, istoric, prof. Adrian Cioroianu, istoric etc.

· Program

Garda de onoare va prezinta onorul militar în cadrul evenimentului de pe 28 noiembrie. Vor avea loc și depuneri de coroane la Monumentul „Turnul Unirii”. În aceeași zi, vor fi acordate mai multe diplome și medalii omagiale. Programul zilei va cuprinde și un program artistic dedicat evenimentului.

Am mai aflat de la pr. dr. Viorel Ioan Vârlan că ceremonialul militar va fi asigurat de Inspectoratul Județean de Jandarmi „Bogdan Vodă” Suceava, cu un pluton de militari, însoțit de preotul militar, Școala de subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni (un pluton echipat în ținuta de epocă 1918, însoțit de preotul militar), Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (un pluton de elevi și pr. militar), Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, cu 21 de militari care vor purta drapele tricolore și vor fi însoțiși de un pr. militar, Centrul Militar Județean Suceava. Primăria Municipiului Suceava va asigura prezența Fanfarei municipiului Suceava, sonorizarea evenimentului, cele 21 de drapele ce vor fi purtate de militarii pompieri și 6 coroane tricolore identice pentru instituțiile participante (Instituția Prefectului - județul Suceava, Consiliul Județean Suceava, Curtea de Apel Suceava, Instituții din sistemul de ordine publică și siguranță națională, Asociația Cultul Eroilor Suceava etc.).

Programul artistic va fi susținut de Grupul vocal tradiţional „Ai lui Ştefan, noi oşteni” Vicovu de Sus. Ordinea și liniștea publică în zona de desfășurare a evenimentului va fi asigurată de Poliția Locală Suceava.

Pr. dr. Viorel Ioan Vârlan a mai completat că pe 24 noiembrie, în Sala de la subsolul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, va avea loc vernisajul unei expoziții dedicate Marii Uniri de la 1918 (prezentare pr. dr. Viorel Vârlan, prof. Ion Mareș) și un simpozion. Prezentarea temelor dedicate Marii Uniri de la 1918 din cadrul simpozionului: prof. Mihai Iacobescu, prof. Florin Pintescu, prof. Vasile Demciuc, prof. Ion Mareș. Pr. dr. Viorel Vârlan va acorda mai multe diplome și medalii omagiale.

· Biserica Martirilor „In Memoriam” din Suceava, scurt istoric

Biserica Martirilor „In Memoriam” din Suceava a fost construită în perioada 1996-2004 . Lăcașul de cult este situat în spatele Palatului de Justiţie din municipiu, clădire în care, între anii 1947-1956, a funcţionat o închisoare unde au fost deţinuţi şi torturați luptători anticomunişti. Arhitectura bisericii este una atipică. Pridvorul are o formă semicirculară, diametrul său fiind mai mare decât lățimea întregului corpul al construcției. Spațiul pridvorului este acoperit printr-o semicalotă. Pronaosul bisericii este asimilat naosului, cele două spații formând împreună un corp comun de formă pătrată. Turla este asimetrică, în partea de vest urcând în trepte boltite, iar în partea de est urcând în plan vertical (unde se află trei ferestre alungite). „Altarul, cu o înălțime mult mai mică față de restul bisericii, are aspectul unei abside de formă circulară. Subsolul bisericii include un muzeu. Biserica se află pe Aleea Trandafirilor, la limita între centrul municipiului şi cartierul Areni, şi are două hramuri: Naşterea Maicii Domnului, sărbătorit la data de 8 septembrie, şi Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia, sărbătorit pe 9 martie, când este și Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din Perioada 1944-1989. În perimetrul bisericii se află Grupul statuar Familia Brâncoveanu și un monument din bronz cu reprezentarea Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu”, conform basilica.ro.