Lupte

România a dominat Campionatele Balcanice de lupte pentru juniori găzduite recent de Sala Polivalentă din București, izbutind să se claseze pe prima poziție în ierarhia pe echipe la toate cele trei stiluri: lupte greco-romane, lupte libere și lupte feminin.

Printre cei care și-au adus din plin contribuția la aceste performanțe se află și suceveanul Valerică Gherasim, care de patru ani îndeplinește funcția de antrenor principal al echipei naționale de lupte greco-romane Under 15.

„A fost o întrecere foarte puternică, doar la concursul Under 15 de la greco-romane fiind angrenați peste 500 de competitori din 9 țări. Sunt bucuros pentru elevii mei, care au obținut 10 medalii în întrecerile individuale. Din lotul național a făcut parte și sportivul Alexandru Lungu, pregătit de antrenorul Florin Rusu la CSM Bucovina Rădăuți, care a cucerit medalia de bronz la categoria 44 de kilograme. La final am fost felicitați de conducerea federației pentru rezultate, iar premierea a fost efectuată de două mari legende, foștii campioni olimpici Ștefan Rusu și Vasile Andrei”, a declarat antrenorul echipei naționale Under 15 de lupte greco-romane a României, Valerică Gherasim.