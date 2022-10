Rugby

Echipa de juniori U 18 a Liceului cu Program Sportiv Suceava a disputat, duminică, pe terenul Unirea, o partidă foarte importantă, în compania Șoimii București, una dintre pretendentele la obținerea unei medalii naționale.

În prezența unui public numeros pentru o partidă de juniori, sucevenii, antrenați de Codrin Prorociuc și Mihai Coca, au făcut un meci bun, cu multă risipă de efort, ca și oaspeții de altfel. Sucevenii au condus cu 7-0, 14-7, oaspeții având apoi o perioadă mai bună și preluând conducerea cu 21-15 la pauză. Meciul a fost sub semnul echilibrului și în a doua parte.

Diferența s-a făcut practic la două-trei faze, în parte și pe fondul unor decizii discutabile ale arbitrului. Deși sucevenii s-au impus la eseuri cu 4-3, oaspeții au câștigat cu scorul final de 29-24.

”Din păcate, nu a fost să fie, am făcut un meci foarte bun împotriva echipei Șoimii Dinamo București. Am condus, am înscris mai multe eseuri, dar trebuie să ne mulțumim doar cu punctul bonus defensiv. Vreau să felicit întreaga echipă pentru jocul prestat”, a transmis Codrin Prorociuc.

Deși a pierdut, LPS Suceava se menține pe prima poziție a campionatului național U 18, cu 10 puncte.

Pentru echipa din Suceava au marcat Ivanovici, Hostiuc, Ucraineț și Cucoş câte un eseu, respectiv David Balan două transformări.

Pentru echipa LPS Suceava au evoluat: Ionuț Cucoș, Rareș Drelciuc, Andrei Alexandriuc, Andrei Donisa, Alexandru Donica, Alexandru Ucraineț, Gabriel Plăcintă, Robert Belert, Fabian Beleca, David Balan, Daniel Hostiuc, Cristi Bilauca, Matei Bivol, Răzvan Ivanovici, Lucian Godroman, Gabriel Florea, Valentin Croitoru, Denis Savuca, Remulus Rusu, Antonio Farcaș, Narcis Vasilovici, Gabriel Coclici și Adrian Capră.

Antrenorii au transmis mulțumiri pentru sprijin conducerii LPS Suceava, susținătorilor care au fost la stadion şi sponsorilor care sunt deja mereu alături de echipă Wood Bucovina, Ac Mobile, Farmacia BioMedica, Te Aud România şi Dan Scolobiuc.

Pentru echipă urmează etapa viitoare un nou meci de foc, în deplasare, cu CSȘ Bârlad.

Și echipa juniorilor U 17 a LPS Suceava are programat meci pe 27 octombrie, joi, începând cu ora 10, la stadionul Unirea, împotriva celor de la LPS Focșani.