Rugby

Reprezentatele județului Suceava în Liga Națională de Rugby au început partea a doua a campionatului chiar cu derbiul local, disputat sâmbătă, pe stadionul Tineretului din Gura Humorului.

În condiții grele, de caniculă, sportivii ambelor echipe au făcut risipă de efort și au jucat cu ambiție, rezultând un meci cu faze frumoase și răsturnări de scor.

Dacă humorenii au avut un plus de viteză, în principal prin tinerii care abia au terminat junioratul în teren, oaspeții au fost mai tari pe pachetul de înaintare și au părut și mai motivați, având în vedere situația bună din punct de vedere financiar de la echipă, cel puțin raportat la ultimii ani.

Gazdele au jucat ceva mai bine în prima repriză și au condus cu 13-6, însă oaspeții au revenit la 13-13.

S-a mers cap la cap și în continuare, gazdele preluând conducerea cu un eseu foarte frumos, cu balon șutat de la uvertură la aripă. La 20-13, CSM Bucovina Suceava a reușit să revină din nou în joc, prin superioritatea grămezii, care a câștigat un balon pe introducere adversă. Sucevenii au reușit să egaleze, cu un eseu transformat, 20-20. Pe final, sucevenii au avut și o fază în care, dacă nu ar fi greșit, puteau câștiga.

Așadar, egalitate perfectă, un scor cum nu se poate mai corect având în vedere cum s-a jucat de ambele părți și cât de echilibrat a fost meciul.

Are 20 de ani și a venit la Gura Humorului din țara campioană mondială la rugby

Derbiul local a marcat și o inedită premieră la RC Gura Humorului. La gazde a evoluat un sud african, Rohan Schwarz, care are doar 20 de ani și evoluează la nivelul liniei I. Prezența acestuia în teren s-a făcut simțită în cel mai bun mod posibil, acesta aducând un plus în jocul deschis, cu puternice pătrunderi în linia adversă. De altfel, sud africanul a fost declarat și omul meciului.

Sportivul provenit din țara campioană mondială la rugby beneficiază de o bursă în România, prin intermediul Asociației Mingea Ovală și a ales Gura Humorului, unde s-a și mutat temporar, clubul asigurându-i cazarea și masa.

Antrenorul Andrei Varvaroi a vorbit despre meci și despre noua achiziție:

„A fost un meci strâns, în care puteam face mai multe. Am fost puțin neglijenți pe apărare, am avut și două cartonașe galbene, probabil că dacă ne concentram mai bine am fi ieșit învingători. Pe de altă parte, nu venim după un program de pregătire foarte bun iar asta s-a văzut. Rohan a adus un plus clar în joc, mai ales la nivelul liniei I, unde aveam mare nevoie de asta. Ne bucurăm că a hotărât să joace la noi, beneficiază de o bursă în România iar noi căutăm să fim gazde cât mai bune pentru el”.

Andrei Varvaroi a mai salutat două debuturi, cele ale tinerilor Iulian Hodeniuc și Matei Oproiu, al doilea de la CSA Steaua, junior cu dublă legitimare.

Căpitanul RC Gura Humorului de la acest meci, Adrian Buiciuc, și-a serbat ziua de naștere chiar în ziua meciului.

Sucevenii puteau da lovitura la ultima fază

De cealaltă parte, antrenorul-jucător Marcel Crețuleac a vorbit și el despre un rezultat echitabil, deși echipa sa putea întoarce scorul pe final:

„Eu, sincer să fiu, sunt mulțumit de rezultat și în parte și de joc, fiecare echipă a avut momente bune, ei au condus mai mult dar noi am revenit de fiecare dată. La ultima fază am avut o margine care ne putea aduce victoria, dar asta este, e un rezultat echitabil per ansamblu”.

În meciul de sâmbătă au marcat pentru Gura Humorului: Sebastian Rusu, Rohan Schwartz, Claudiu Cuciureanu – câte un eseu fiecare, Ciprian Nichitean – 1 transformare și o lovitură de pedeapsă, respectiv Răzvan Brătianu și Cătălin Constantineanu – câte un eseu fiecare, Sabin Crețu – 2 transformări, 2 lovituri de pedeapsă pentru Suceava.