Vis împlinit

Îi curge muzica prin vene de când se știe, iar scenele cluburilor și festivalurilor i-au devenit a doua casă de foarte devreme.

Dj Deny, pe numele său Deni Costiuc, are doar 21 de ani, este din Rădăuți și este unul dintre puținii artiști din zonă care a reușit să se impună în peisajul muzicii electronice de la noi din țară.

După nopți nenumărate petrecute în spatele pupitrului de Dj, în această vară a reușit să-și îndeplinească un vis și să urce pe scena Untold, de la Cluj, festivalul fenomen al României.

Alături, la pupitrul Untold, i-a fost Cucu Gram, de la Noaptea Târziu.

„Experiența Untold a fost cu totul ceva special. Un alt vibe, total diferit față de ce am întâlnit până acum. Oamenii primesc muzica mult mai intens, cel puțin asta am simțit pe tot parcursul set-ului meu de o oră. Toți au avut o atitudine foarte primitoare față de mine și Cucu. Un <hype> aparte, cum i-am zis noi. Putem spune ca ne-am îndeplinit un vis, pentru că avem 5 ani de când ne dorim brățara de artist <la încheietură>”, povestește Dj Deny.

Rădăuțeanul a urcat pe scenă vineri, 5 august, în cea de-a doua zi de festival.

„Stilul pe care îl abordez este afro-organic house, cu influențe tribale, africane, latino. Ăsta e și stilul pe care l-am abordat în set-ul nostru de la Untold. Mă inspir mult din muzica grecească, mai exact cea din Mykonos, dar și Tulumul (Mexic) are o energie aparte. Ăsta e următorul țel, să mixez la Mykonos & Tulum, alături de Valeron & Black Coffee, Dj-ii mei preferați”, a mai completat tânărul.

„Cap de afiș” în cluburi mari din țară

Deni provine dintr-o familie de artiști, soliști vocali, practic muzica l-a însoțit de când se știe. O simte, o înțelege, o trăiește, are fler.

Mixează încă de când era pe băncile liceului, însă acum face totul la nivel profesionist, fiind în mod regulat „cap de afiș” la evenimentele multor cluburi din toată țara. Totodată, iubește atmosfera festivalurilor, evenimente care au luat o amploare remarcabilă de la an la an și care adună public consistent și din afara țării.

„În cluburi mă simt ca acasă, chiar pot spune că sunt a doua mea casă, deoarece îmi petrec 5 zile din 7 în cluburi. Dar într-adevăr, festivalurile sunt cu totul altceva, mult mai interesant. M-aș putea obișnui cu ușurință”, completează Dj Deny.

În Top 50 2021, Deny a avut 2 piese: Kiko Navarro - Sonando Contigo (DENY Remix) și Ckay - Love nwantiti (DENY, Manda & Belu Remix).

Descoperit și promovat de frații Angheluș

Dj Deny a fost descoperit de Dan Angheluș, patronul restaurantului URBAN Streed Food and Bar din Suceava, la o petrecere, acesta remarcând potențialul imens al tânărului Dj.

„În mod cert ne-am dorit să-l propulsăm, ne-am zis că trebuie să facă asta la nivel profesionist pentru că tot ce făcea suna foarte bine, promițător. Acum a făcut o meserie din asta, cred că e singurul Dj din Suceava invitat nu să facă warm up pentru alți artiști în cluburi, ci cap de afiș. Simte publicul foarte bine, transmite și are un vibe foarte bun, transmite o energie foarte bună”, a punctat Dan Angheluș.

Fratele său, Adi Angheluș, de la Eric’s Agency, se ocupă de managementul, impresariatul și bookingul tânărului artist, iar agenda pentru acesta nu este deloc aerisită în această perioadă.

„A mixat în cam toate cluburile mari din București, peste tot a făcut spectacol. A fost la fiecare ediție a festivalului <Deep in the forest>, recent a mixat la Râmnicu Vâlcea, la festivalul <We love music>, unde pe scenă au urcat artiști mari: ATB, Nana, Dr. Alban, Ronan Keating, Blue, va mixa la Câmpulung la Festivalul <Red carpet>”, are o agendă plină”, a mai spus Dan Angheluș.

Sucevenii care vor să-l asculte pe Dj Deny și la ei acasă o pot face la restaurantul URBAN Streed Food and Bar din Suceava, unde animă clienții de circa trei ani de zile.

„Lumea vine să-l asculte, să-l vadă, primim telefoane pentru rezervări, e primit cu mult entuziasm”, a mai spus Angheluș.

Deni Costiuc este absolvent al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, iar anul acesta a absolvit Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Marketing.

Din toamnă va studia tot în cadrul ASE, profilul fiind Marketing Online.