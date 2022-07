În zilele de 16 şi 17 iulie, în cadrul „Zilelor Municipiului Fălticeni”, s-a desfăşurat Turneul de categoria A+ din Circuitul AmaTur - Tenis de masă, „Cupa Municipiului Fălticeni”, ediţia a XIII-a. A fost unul din cele mai mari turnee din ţară organizat în acest an, reunind în premieră peste 265 de participanţi din aproape toate judeţele, dar şi din Ucraina şi Republica Moldova. Organizatorii, ACS „Şomuz” Fălticeni împreună cu Primăria şi Consiliul Local Fălticeni, Colegiul „Vasile Lovinescu” şi Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, au pregătit în cele două săli de sport în care s-a desfăşurat competiţia, la 37 de mese profesionale.

Sâmbătă au concurat cei 77 de jucători de la categoria Open (la Sala „Gabriel Udișteanu”) şi 51 de la categoria Elite (Sala de Sport a Colegiului „Vasile Lovinescu”), iar duminică au intrat în competiţie cei 72 de jucători de la categoria Avansaţi (la Sala „Gabriel Udișteanu”) şi 61 la categoria Hobby. Alături de jucătorii suceveni s-au remarcat cei judeţele Bacau, Botoşani, Brașov, București, Bistriţa Năsăud, Constanţa, Iaşi, Neamţ, Suceava, Cluj, Harghita, Covasna, Prahova, Vrancea, Tulcea, Mureş, Timiş, Sibiu, Brăila, Sălaj, Călăraşi, Dâmboviţa.

„Este cel mai important turneu AmaTur din 2022. Au fost peste 265 de participanți înscriși la cele 4 categorii. Au fost jucători foarte buni, bine clasați în clasamentul național, au fost jocuri spectaculoase între jucătorii experimentați, dar și în rândul jucătorilor tineri Mă bucur că anul acesta au putut participa și jucătorii din Ucraina și Republica Moldova. Organizarea a implicat un efort extraordinar și nu am fi reușit să avem două zile de concurs, în două săli, cu concurenți din peste 20 județe, dacă nu am fi avut sprijinul colegilor jucători din județ și din județele învecinate pentru a asigura întreaga logistică pentru un asemenea eveniment, nu am fi avut sprijinul Primăriei Fălticeni, nu am fi avut sponsori și nu ar fi fost dorința pasionaților de tenis de masă din întreaga țară de a ne întâlni.

Circuitul AmaTur este alcătuit dintr-un lanț de turnee de tenis de masă, organizate pe întreaga durată a anului, în mai multe localități ale țării și pe mai multe niveluri de reprezentare: locale, zonale și naționale, încheindu-se cu Turneul Campionilor, turneul organizat la Fălticeni fiind al doilea ca importanță, pe primul loc fiind cel al campionilor. Circuitul urmărește atragerea iubitorilor tenisului de masă, simpli pasionați sau foști și actuali sportivi de performanță care doresc să-l practice în mod organizat, la nivel local sau național.

Competițiile sunt organizate de AmaTur România, la turnee participând cu drepturi depline orice persoană legitimată sau nelegitimată cu excepția divizionarilor Ași SL. Cheltuielile pentru participare la turnee, reprezentând transport, cazare, masă și le suportă fiecare jucător”, ne-a spus Cătălin Cozma, organizatorul turneului de la Fălticeni.

Clasament HOBBY

1. Moroşan Alexandru - Horodnic de Sus

2. Năstacă Cătălin - Fălticeni

3 -- 4 Hărmănescu Petruş – Fălticeni;

Bobu Ştefan Minodor - Târgu Neamţ

5 – 8 Gheorghe Ion - Bucureşti

Brăteanu Liviu - Bacău

Savina Dan - Piatra Neamţ

Iaşinschi Daniel – Suceava

Clasament OPEN

1. Ţibirna Andrei - Iaşi

2. Moroşan Marian - Suceava

3 -- 4 Simulescu Adrian - Focşani

Bubulac Cristi - Piatra Neamţ

5 – 8 Mahu Bogdan - Paşcani

Plăiaşu Ion - Plopeni

Nistor Iosif - Miercurea Ciuc

Georgiu Dragoş - Vatra Dornei

Clasament AVANSATI

1. Vlaisan Georgică - Vicovu de Jos

2. Aparaschive Paul - Botoşani

3 -- 4 Corneanu Sorin - Botoşani

Petrovici Paul - Târgu Ocna

5 – 8 Padureţ Andrei - Bacău

Ciubotaru Dan - Piatra Neamţ

Vaculişteanu Ionuţ - Botoşani

Ştefan Narcis – Botoşani

Clasament ELITE

1. Boaca Valentin - Bucureşti

2. Hasna Cosmin - Straja

3 -- 4 Anca Octavian - Luduş

Moşneagu Marius - Fălticeni

5 – 8 Neculai Alexandru - Tulcea

Nistor Dorel - Bistriţa

Albu Vlad - Iaşi

Sumanaru Cătălin - Iaşi