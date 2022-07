Dorin Goian este noul antrenor principal al Forestei

Fotbal

Gruparea Foresta Suceava trece prin transformări importante în această vară după ce au fost ratate obiectivele stabilite în ultimii ani. Abia venit în funcția de președinte al clubului, Gabriel Clim a reușit să-l convingă pe Dorin Goian să preia postul de antrenor principal, ceea ce reprezintă o adevărată lovitură de imagine și o garanție a seriozității acestui nou început de drum.

„Nu a fost o decizie ușoară aceea de a reveni, mai ales că am făcut-o într-un moment mai mult decât delicat. Trebuie spus și lucrul acesta, clubul are în acest moment datorii importante din vremea vechiului management, așa că nu va fi deloc simplu să redresăm lucrurile. Iar cel mai grav lucru este că Foresta suferă la capitolul credibilitate, ajungându-se în punctul ca nici măcar jucătorii suceveni să nu dorească să ia în considerare o ofertă a clubului. Va fi greu să aducem în acest moment fotbaliști buni la Suceava, pentru că toți care au jucat aici în ultimii ani au plecat cu un gust amar și cu litigii financiare. Misiunea noastră este de a dovedi ușor-ușor că lucrurile s-au schimbat la Foresta și să redevenim un club credibil”, a declarat noul antrenor al Forestei.

În continuare, Dorin Goian a vorbit și despre obiectivele pe care le țintește în noul său mandat pe banca tehnică a grupării sucevene: „E vorba de un proiect pe trei ani. În primul sezon nu ne putem propune mai mult decât menținerea în Liga a III-a, având de tras din greu pentru redresarea financiară, recâștigarea credibilității, urmând să efectuăm și o reconstrucție totală a lotului, în condițiile în care nu mai avem decât doi-trei jucători sub contract. Trebuie construită o nouă echipă din temelii, intenția noastră fiind să facem cât mai puține schimbări de la an la an, astfel să formăm în timp o echipă capabilă să se bată la promovarea în eșalonul secund. Uitați-vă și la ditamai Oțelul Galați, și lor le-a luat câțiva ani să acceadă în Liga a II-a. Și eu, la fel ca toți sucevenii, îmi doresc ca echipa Sucevei să joace în Liga a II-a, dar trebuie regândită cu răbdare strategia, pentru a nu mai repeta greșelile din trecut”.

Pentru o însănătoșire totală a clubului, Dorin Goian crede că trebuie găsite soluții pentru schimbarea acționariatului și pentru îndepărtarea persoanelor toxice care mai activează încă în administrația clubului, în acest sens nominalizându-l în mod direct pe Mihai Ungurian, fostul vicepreședinte al grupării sucevene.

„Ungurian nu-și mai are rostul în club pentru că a făcut o grămadă de nenorociri. Îmi doresc în conducere și în acționariat suceveni care să simtă ceva pentru echipă. A ajuns Foresta să fie condusă de acest Ungurian care n-are nici o treabă cu fotbalul și care în loc să-și ia frumos geanta pe umăr și să plece după haosul ce l-a creat, mai cere și despăgubiri în bani. Andrei Ciutac a făcut și el greșeli și este conștient de acest lucru, dar din ce am discutat cu el se pare că a fost influențat de Ungurian”, a precizat noul antrenor al Forestei.

Reunirea lotului echipei sucevene este programată pentru ziua de luni, 18 iulie, startul ediției 2022-2023 a Ligii a III-a urmând să aibă loc pe data 27 august.