Problemă tratată lejer de autorități

Activitatea turistică din Pasul Palma s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani. Tiroliana, peisajul, toate au făcut din zona pasului de pe DN 17A un punct turistic din care trăiesc destui localnici. Din păcate, în scurt timp s-a ajuns la conflicte majore, care au intrat între timp în sfera penală. Vom reveni la aceste aspecte, însă ne oprim acum la normele legale pe care trebuie să le respecte cei care desfășoară activități comerciale în zonă.

Construcții, amenajări, rulote, tarabe, cele mai multe cu caracter sezonier, mobile, mai toate nu respectă normele legale și nu au avizele necesare, spun surse bine informate. Probleme au fost constatate și pe partea de igienă, de către inspectorii sanitar-veterinari, anul trecut, când s-au dat amenzi. Un control în teren s-a efectuat și ieri, doar că, fiind în timpul săptămânii, activitatea era foarte scăzută.

Lege încălcată privind siguranța rutieră și somații privind intrarea în legalitate

Cele mai multe construcții nou ridicate în scop turistic (inclusiv panouri publicitare, dar și un restaurant) sunt în vecinătatea drumului național (DN 17A), unele chiar la marginea drumului, în refugii. La Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași au ajuns sesizări privind construcțiile din vecinătatea drumului, astfel că s-au făcut controale în teren.

Așa cum prevede O.G. nr. 43 din 28 august 1997, actualizată, privind regimul drumurilor ”pentru realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, fără a periclita siguranța circulației, sunt obligatorii, pe lângă autorizația de construire, după caz, acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv”.

Administratorul drumului este DRDP Iași, prin Secția de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc. Doar că nici vorbă de acord prealabil ori autorizație de la cei de la ”Drumuri Naționale”.

Legea mai prevede că utilizarea căilor de acces, a refugiilor auto, a platformelor carosabile sau a altora asemenea, fără acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului, este interzisă deținătorilor obiectivelor deservite de aceste amenajări.

Inspectorii din teren au confirmat că firma care a ridicat construcții (SC PEL-ILIE SRL) a încălcat prevederile OG 43/1997, privind regimul drumurilor, actualizată, și a fost emisă somație de dezafectare a împrejmuirii și a construcțiilor.

Asta se întâmpla pe 10 mai, însă nu s-a schimbat nimic. De subliniat că problema nu ține numai de acorduri și de autorizații, ci și de siguranța traficului de pe drumul național, într-o zonă dificilă, cum este cea din Pasul Palma.

O amendă care se va multiplica în curând

În aceste condiții, pe 23 iunie 2022 a fost emis proces verbal prin care firma a fost sancționată cu amendă de 2.000 de lei, complementar și cu obligația dezafectării împrejmuirii și a construcțiilor realizate ilegal.

Secția de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc este cea însărcinată să monitorizeze zona și să constate dacă se încearcă intrarea în legalitate ori dacă se vor aplica noi amenzi.

Cert este că deocamdată situația este departe de legalitate. Mai nou, în zonă a apărut și un gard de lemn, peste care este pusă sârmă ghimpată, tot în războiul legat de proprietate.

Descinderi ale poliției cu acuzații grave de șantaj, violențe și distrugere

La începutul acestui an, polițiștii suceveni au acționat după o anchetă complexă legată de certitudinea că cei care fac comerț în punctul turistic din Pasul Palma sunt șantajați de câțiva localnici care, sub pretextul că terenul de sub chioșcuri este al lor, le cereau sume de bani. Polițiștii au organizat și un flagrant la Vatra Moldoviței, vizați fiind doi localnici din Ciumârna, care tocmai ar fi încasat sumele de 1.500 de lei și 4.500 de euro de la mai mulți comercianți, susțin anchetatorii.

În urma perchezițiilor de la domiciliile suspecților, polițiștii au mai ridicat 21.000 de euro, o cantitate de lemn și un autoturism.

Grupul infracțional este acuzat că pretindea sume de bani sub pretextul că ar deține terenurile de sub chioșcuri, fără a exista vreun act în acest sens. În timp, cine nu cotiza era amenințat și apoi supus la intimidări directe, furturi din chioșcuri sau distrugeri, susțin anchetatorii.

Iliuță Pelepco, în vârstă de 27 de ani, a fost pus sub acuzare pentru cinci infracțiuni de șantaj, în timp ce Emilian Pelepco, de 24 de ani, a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, distrugere, furt calificat, plus cinci infracțiuni de șantaj.

Deși acuzațiile par foarte grave, cei doi frați au fost arestați preventiv doar câteva zile, de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, ulterior fiind lăsați în libertate de Tribunalul Suceava, sub măsura controlului judiciar.

Dosarul este încă în lucru la polițiști, sub coordonarea unui procuror de la Câmpulung Moldovenesc.

Din informațiile noastre, mai sunt de audiat doi martori plecați în străinătate pentru completarea anchetei și trimiterea dosarului în instanță.

Până la o soluție a instanțelor de judecată, cei doi inculpați se bucură de prezumția de nevinovăție.

Comerciant atacat și lovit de patru indivizi cu cagule pe față

Evenimentul care a pus probabil ”capac” situației deja tensionate din Pasul turistic Palma s-a petrecut în luna octombrie a anului trecut. Atunci, unul dintre comercianți a fost atacat și lovit în timp ce se afla în rulotă. El a fost atacat de patru indivizi cu cagule pe față, care au lovit cu pietre rulota și mașina sa. Omului i-au fost distruse un frigider cu răcoritoare și un dozator de bere, iar când a ieșit din rulotă a fost lovit de unul dintre atacator. Omul atacat a suferit leziuni la cap și la brațul cu care s-a apărat de loviturile aplicate cu un par.

Este lesne de înțeles așadar din cele descrise mai sus cât de delicată este situația din ceea ce ar trebuie să fie un punct turistic care să fie dominat de relaxare și voie bună.