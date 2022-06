Rugby

Rugby Club Gura Humorului a jucat, în intervalul sâmbătă-luni, două meciuri în Liga Națională de Rugby, ambele cu echipe din fostul prim eșalon, respectiv Universitatea Cluj și SCM Timișoara, cea mai în formă echipă a momentului. Humorenii au pierdut în compania unor echipe net superioare, fără însă a se face de râs și contând cât de cât în joc. S-a ajuns la această condensare de meciuri pentru că mulți dintre rugbiștii humoreni sunt încă juniori și au fost angrenați și în Campionatul Juniori U 19.

Primul meci pe TVR 1 de la Gura Humorului

În prima partidă, jucată sâmbătă, RC Gura Humorului a avut parte de o premieră, primul meci transmis de TVR 1 de la Gura Humorului.

Humorenii au încercat să joace de la egal la egal cu Universitatea Cluj, iar în unele momente au reușit. Până în minutul 20 a fost 3-7, apoi clujenii s-au distanța treptat, scor la pauză 3-36. În repriza a doua, elevii lui Andrei Varvaroi au marcat 10 puncte, dintr-un eseu transformat și o lovitură de pedeapsă, fără însă a se putea apropia de mult mai experimentata echipă clujeană. Scor final, RC Gura Humorului - Universitatea Cluj 16-55.

Pentru RC Gura Humorului au înscris Doru Marian Moroșan – un eseu și Ciprian Nichitean – o transformare și 3 lovituri de pedeapsă.

Misiune imposibilă cu SCM Timișoara

În mod atipic, luni, 6 iunie, RC Gura Humorului a întâlnit, tot pe stadionul Tineretului, campioana României, SCM Timișoara, care a acceptat să joace acest meci în Bucovina, deși trebuia să îl joace în Banat.

Timișorenii, după ce au administrat scorul campionatului, 137-0, la Suceava, au jucat la fel de motivați și în viteză și la Gura Humorului. Gazdele au reușit însă să încropească câteva faze frumoase și au fost aproape de eseu, cel puțin în două rânduri. Din păcate, frustrant, munca de minute în șir de a înainta a echipei mai slabe s-a lovit de zidul oaspeților, care au recuperat de fiecare dată și au plecat ca din tun spre butul advers.

Scor final, RC Gura Humorului – SCM Timișoara 6-86.

Trei juniori de la Gura Humorului, acum în lotul multiplei campioane de la Timișoara

Foarte important de precizat, pentru Timișoara au evoluat trei tineri crescuți la juniori la Gura Humorului, care au făcut deja pasul la nivel profesionist: Alin Conache, Sebastian Vasilovici și Andrei Mureșan. Primul este sucevean, fiul antrenorului Vasile Conache, iar al doilea este din Capu Câmpului.

Antrenorul Andrei Varvaroi s-a arătat mândru de faptul că trei dintre foștii săi elevi sunt deja angrenați într-o echipă puternică.

”Sunt jucători de viitor, rezultatele lor ne dau avânt pentru a munci în continuare. Cu Timișoara și Cluj am încercat să jucăm pe cât posibil, ne pare rău că nu am reușit eseu și cu Timișoara, mai ales că am fost la zece centimetri de but, ar fi fost frumos pentru noi să înscriem și cu ei. Sperăm să ne consolidăm grupul, să adunăm mai mulți sponsori alături de noi și să progresăm”, a declarat Andrei Varvaroi.