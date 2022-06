Marţi, 7 Iunie 2022 (19:23:34)

Polițiștii rutieri suceveni au continuat cercetările în cazul gravului accident rutier de sâmbătă seară de la Ipotești, soldat cu rănirea gravă a doi localnici, soț și soție, după ce un ucrainean băut la volan a intrat în mașina acestora.

În baza rezultatelor de la probele de sânge care i-au fost recoltate lui Ruslan Lutytskyi, din care a rezultat o alcoolemie de 2,17 la mie, și după ce a putut fi audiat de un translator autorizat, în cursul zilei de marți, 7 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Suceava au emis pe numele acestuia o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Miercuri, procurorul de caz va decide ce măsuri va lua mai departe și dacă va solicita emiterea unui mandat de arestare pentru 30 de zile.

Sâmbătă seară, autoturismul condus de Ruslan Lutytskyi, înmatriculat în Ucraina, în timp ce se deplasa pe DJ 208A din Ipotești, dinspre Suceava către Bosanci, a efectuat o depășire hazardată care a condus la accidentul extrem de grav. Șoferul băut și imprudent a depășit un Ford Focus, dar nu a observat că din sens opus circula regulamentar un alt autovehicul, marca Dacia Logan. Șoferul acestuia, un bărbat de 42 de ani, din Ipotești, intenționa să intre către poarta propriei locuințe, moment în care mașina a fost lovită violent de cea condusă de ucrainean. Din impact, autoturismul marca Dacia Logan a fost aruncat în gard, iar apoi s-a oprit pe marginea drumului. În Loganul care a fost lovit chiar în fața casei proprietarului se afla întreaga familie, soț, soție și o fată minoră.

Cătălin Ionuț Hostiuc, în vârstă de 42 de ani, din Ipotești, șoferul Daciei Logan, se află în stare gravă, în comă, cu prognostic rezervat. Tot în spital, cu leziuni serioase, este și soția acestuia. Ea a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral nivel mediu, fracturi multiple de bazin, fractură humerus drept. Internat pe secția neurochirurgie a rămas și un ucrainean de 25 de ani, care se afla pe scaunul din dreapta fața al autoturismului marca Mitsubishi Outlander, care a provocat teribilul accident de sâmbătă seară. Acesta a suferit fracturi la nivelul coloanei cervicale.

După coliziunea dintre Mitsubishi și Dacia Logan, la spital a ajuns și fiica minoră a familiei lovite de ghinion. A fost tratată în Unitatea Primire Urgențe, iar apoi i s-a permis să plece acasă. Cel mai puțin șifonat a ieșit șoferul ucrainean, care a refuzat să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale și a ajuns la Urgențe doar pentru a-i fi recoltate probe de sânge.