Handbal

Joi, 7 aprilie, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din faza sferturilor de finală ale Cupei României. CSU din Suceava se va lupta cu formația Minaur Baia Mare pentru calificarea în Final Four, într-o singură manșă, pe data de 30 aprilie, în sala „Dumitru Bernicu”.

Echipa maramureșeană ocupă locul al treilea în ierarhia Ligii Naționale și traversează o formă sportivă excelentă, reușind să câștige ultimele nouă partide din campionat.

„Minaur este o echipă puternică, singura care a reușit să îngenuncheze pe Dinamo în acest sezon. În campionat noi am făcut meciuri bune împotriva lor, fiind învinși greu, în extremis, la un singur gol diferență, în ambele confruntări. Aceste jocuri ne-au arătat că se poate și că nu suntem atât de departe față de ei din punct de vedere valoric. În altă ordine de idei, nu poate decât să ne onoreze că am ajuns în această fază superioară a Cupei României după parcursul consistent pe care l-am avut în Liga Națională, iar o eventuală calificare în Final Four nu ar face decât să încununeze un an competițional reușit pentru noi. De altfel, pe finalul acestui sezon fanii noștri vor avea parte de un adevărat regal handbalistic, urmând să poposească în sala <Dumitru Bernicu>, pe rând, Minaur, Steaua și Dinamo, cele mai bune echipe din România la ora actuală, ocupantele primelor trei poziții în Liga Națională. Aceste confruntări vor constitui ocazii excelente pentru tinerii noștri jucători de a arăta de ce sunt în stare și de a-și măsura forțele cu cei mai buni”, a declarat antrenorul principal al „universitarilor”, Petru Ghervan.

CSU din Suceava a ajuns în această fază a competiției după ce a eliminat pe parcurs formațiile de Divizia A CSU Galați (42-29) și CS Medgidia (34-25). Beneficiind de statut de cap de serie, maramureșenii au intrat în Cupa României abia din optimi, acolo unde au trecut cu 45-32 de echipa CSM Sighișoara, din eșalonul secund.

Tabloul complet al sferturilor Cupei României este următorul:

CSU din Suceava - Minaur Baia Mare

Dinamo București - CSM Focșani

CSM Bacău - HC Dobrogea Sud Constanța

Universitatea Cluj - Steaua București