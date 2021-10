Victorie muncită

Derbiul Bucovinei la rugby, dintre Rugby Club Gura Humorului și CSM Bucovina Suceava, disputat duminică, pe o vreme foarte frumoasă, a fost adjudecat oarecum surprinzător de echipa oaspete, care s-a dovedit mai bună per ansamblu, având un pachet de înaintare superior și greșind mai puțin.

Sucevenii au condus cu 10-0, eseul venind după o dominare pe grămadă și o pasă dată de antrenorul-jucător Marcel Crețuleac pe aripă, la Gabriel Acălinei, care a culcat balonul la margine. CSM Bucovina Suceava l-a avut în picior și pe Sabin Crețu, care a transformat eseul dar și încă trei lovituri de pedeapsă.

Conduși cu 13-0, humorenii au încercat să revină. După numeroase faze în care au comis greșeli care i-au întors din drumul spre eseu, gazdele au reușit în cele din urmă un eseu, tot după o dominare pe grămadă și o minge scoasă la aripa Claudiu Cuciureanu. Nu a fost de ajuns, Sabin Crețu mai aducând trei puncte Sucevei, până la un relativ liniștitor 16-7. Pe final, gazdele au mai reușit doar o lovitură de pedeapsă, prin Nichitean, ducând scorul la 16-10 pentru oaspeți.

Din acest meci, CSM Bucovina Suceava s-a ales cu patru puncte, în timp ce gazdele, prin cele trei puncte de pe final, au prins punctul bonus defensiv.

Victoria este oarecum surprinzătoare în condițiile în care sucevenii nu au primit nici un ban pentru meciurile din tur iar blocajul financiar continuă și acum. CSM Bucovina Suceava a avut pe foaia de joc doar 19 jucători însă a arătat multă ambiție și determinare.

Antrenorul-jucător Marcel Crețuleac a subliniat și el că omogenitatea și dăruirea au făcut diferența.

„Un meci disputat, mă bucur că am reușit să ne adjudecăm victoria, le mulțumesc băieților pentru dăruire și pentru jocul prestat. Am fost o adevărată echipă, problemele au rămas la marginea terenului. Am dominat pe grămadă în prima parte, am gestionat mai bine momentele de joc, cred că omogenitatea a fost punctul forte al echipei”, a declarat Marcel Crețuleac.

Sucevenii au păstrat cu această victorie și trofeul Bucovinei, care se acordă la fiecare meci oficial dintre cele două formații.

Managerul-jucător de la Gura Humorului, veteranul Ștefăniță Rusu, i-a felicitat pe suceveni și le-a recunoscut superioritatea din acest meci:

„Suceava și-a jucat atuurile mai bine, îi felicit pentru dăruire. Cred că am luat meciul ușor, băieții s-au lăsat înșelați de unele zvonuri și de meciul făcut de Suceava în meciul de pregătire cu Iașiul, deși i-am avertizat că pentru Suceava meciul cu noi este cel mai important. Nu am intrat în joc cum trebuie, am fost conduși cu 10-0 și nu am mai putut reveni”, a declarat Ștefăniță Rusu.

