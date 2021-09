Rugby

Rugby Club Gura Humorului a debutat la finele săptămânii trecute în campionatul național de rugby în 7, competiție la care s-a înscris în premieră, evoluând tocmai la Arad. Campionatul se desfășoară în sistem de turnee, cu 9 echipe înscrise.

Rugbiul în 7 este foarte diferit de cel în 15, fiind aproape două sporturi diferite, iar humorenii au resimțit asta din plin. La rugby în 7 se pune accent pe viteză și pe evitarea contactului, reprizele fiind scurte, dar foarte intense.

Humorenii au pierdut ambele meciuri din grupă, cu CSU Alba Iulia și Politehnica Iași, astfel că au fost aruncați în partidele pentru locurile 7-9. Aici, au cedat în fața lui Phoenix Brașov, 17-19, și au câștigat ultimul meci, cu CSM Sibiu, scor 31-0.

După ziua de turneu, RC Gura Humorului a încheiat etapa pe locul opt din nouă echipe.

Managerul-jucător Ștefăniță Rusu a precizat că deplasarea la Arad s-a făcut cu doar 11 jucători, din care nouă de 19 ani, plus doi veterani. Mulți sportivi sunt încă în vacanțe și nu s-a putut conta pe ei.

„A fost un turneu dezamăgitor, se vede lipsa noastră de experiență la rugby în 7 în condițiile în care am întâlnit la acest turneu și echipe care joacă doar rugby în 7, sunt specializate pe această disciplină. Noi am avut și multă oboseală, o deplasare foarte lungă, dar nu vreau să caut scuze, cert așteptam mai mult de la cei mai mulți dintre jucători”, a declarat Ștefăniță Rusu. Elare totuși și un sportiv remarcat după acest turneu slab, Claudiu Cuciureanu, care și-a făcut cu acest meci debutul la seniori, având un plus mare față de restul echipei.

„Clasarea generală dezamăgitoare ne va da meciuri dificile în grupă, în etapa din această sâmbătă, de la Iași, dar băieții pot demonstra că aceste rezultate de la Arad au fost un accident”, a mai spus Rusu.

Așadar, urmează sâmbătă, 4 septembrie, al doilea turneu de rugby în 7, de la Iași. Campionatul se va încheia cu turneul de la Petroșani.

Lotul care a făcut deplasarea la Arad a fost format din: Alex Bandol, Mihai Daraban, Vlăduț Sidău, Claudiu Cuciureanu, Alex Tucaliuc, Stefăniță Rusu, George Davidoiu, Gabriel Bivol, Ciprian Nichitean, Bogdan Petrișor, Alex Limbosu. Antrenor a fost Mihai Coca.